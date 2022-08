Enderson garante que derrota para o Sampaio não abala o Bahia: ‘Temos maturidade’

A derrota do Bahia para o Sampaio Corrêa, por 2x0, no estádio Castelão, deixou os tricolores frustrados. Além da queda no Maranhão, o Esquadrão não fez um bom jogo e o placar saiu barato diante das chances desperdiçadas pelo Tubarão.

Apesar do cenário, o técnico Enderson Moreira garante que o resultado ruim não vai abalar a equipe na sequência da temporada. Consolidado no G4 do Brasileirão, o Bahia é o terceiro colocado, com 40 pontos. Sete a mais do que o Londrina, que está na quinta posição.

"Quem sabe disso? Acho que a gente tem maturidade suficiente para enfrentar um adversário em casa, que é o Ituano. Buscar aí mais um triunfo. É muito complicado, por um resultado, falar que a gente tá abalado. A gente manteve sete pontos do quinto colocado. O campeonato é difícil. O Bahia não é o primeiro time que vem aqui e não consegue um bom resultado. Precisamos dar o próximo passo para frente. Vamos nos preparar para voltar a vencer", analisou.

Em ritmo de jogos em sequência, o comandante tricolor explicou que deve rodar mais o elenco nas próximas partidas. Contra o Sampaio Corrêa, Ricardo Goulart foi poupado e Lucas Mugni começou o confronto entre os reservas. O próximo desafio da equipe será contra o Ituano, nesta sexta-feira (12), às 21h30, na Fonte Nova.

"A gente praticamente não rodou ninguém. Praticamente só seguramos o Mugni. Luiz Otávio teve um problema na véspera, não foi poupado", iniciou o treinador.

"O Sampaio jogou dois ou três dias antes da gente. A gente vem de um jogo no sábado, mas isso não é desculpa. A gente está preparado para essas situações. Foi um primeiro tempo em que tivemos o controle da bola, poderíamos talvez ter finalizado melhor, ou finalizado a jogada. E o Sampaio explorou aquilo que tem, que é o contra-ataque, isso ficou muito claro principalmente no segundo tempo", completou.