Enderson prega cautela com Caio Vidal no Bahia: ‘Estamos aguardando’

Depois de ficar no empate sem gols com o Criciúma, o Bahia mira agora mais um duelo fora de casa na Série B do Brasileirão. Na próxima segunda-feira (12), o tricolor vai enfrentar o Sport, em clássico pala 30ª do Brasileirão. Para o confronto, existe a expectativa de que Esquadrão ganhe um reforço no ataque.

Último jogador contratado pelo Bahia na janela de transferências do segundo semestre, o atacante Caio Vidal iniciou os treinos com o elenco após se recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida quando ainda defendia o Internacional. O jogador tem chances de ser relacionado para o jogo em Recife, mas o técnico Enderson Moreira prega cautela.

"A gente tá acompanhando o trabalho do Caio. Ele chegou em um período de transição, não estava liberado... Estamos aguardando que ele tenha condição plena. Não adianta antecipar algumas situações. Vejo muita ansiedade para que o jogador rapidamente possa ter condições. Ele precisa chegar, se adaptar, conhecer os atletas. Sei que é preciso que eles estejam na melhor condição possível. Assim que estiver nessas condições, vai ser um jogador que a gente vai utilizar", explicou o técnico Enderson Moreira.

O Esquadrão não vai ter muito tempo de preparação para o confronto na Ilha do Retiro. Nesta sexta-feira (9), a delegação de retorna de Criciúma para Salvador. O elenco se apresenta no sábado (10), e no domingo (11) embarca para a capital pernambucana.

Com 51 pontos, o tricolor é o vice-líder da Série B. O Sport está na 6ª posição, com 40 pontos.