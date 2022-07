Enderson reconhece desempenho ruim do Bahia, mas valoriza triunfo sobre o Náutico

O Bahia não fez um bom jogo contra o Náutico, mas o triunfo por 3x0, na noite desta sexta-feira (29), na Fonte Nova, garantiu ao tricolor uma boa recuperação na Série B do Brasileirão. O time vivia um jejum de cinco jogos sem vencer em casa.

Após a partida, o técnico Enderson Moreira admitiu o desempenho abaixo do esperado no primeiro tempo, mas valorizou a eficiência da equipe na segunda etapa. Para ele, a agressividade no ataque fez efeito.

"Acho que a gente começa bem o jogo, cria boas possibilidades. O final do primeiro tempo já não foi tão bem assim, caímos um pouco. No final, fomos mais efetivos, né? Tivemos as chances e concluímos em gol", analisou o treinador.

"É importante voltar a ganhar em casa. Fizemos bons jogos aqui. Contra o CRB, criamos até mais do que hoje. Fizemos um bom jogo contra o Grêmio também. Deixamos escapar pontos importantes com boas atuações, então voltar a vencer é muito importante", completou.

Enderson Moreira aproveitou para elogiar o apoio da torcida na Fonte Nova. Mais de 28 mil pessoas acompanharam a partida. Na análise do comandante tricolor, o incentivo após o primeiro gol foi fundamental para empurrar o time.

"Temos que enaltecer o papel do torcedor hoje, foi um jogo difícil, contra um time do Náutico com jogadores de muito bom trato com a bola. A torcida nos apoiou em um momento difícil, e é um triunfo que dedicamos a todos que estiveram aqui", finalizou.