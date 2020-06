Enem 2020 registra aumento de 13,5% em número de candidatos inscritos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na última terça-feira (23) dados referentes ao número de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. De acordo com o Inep, foram registrados 5,8 milhões de inscritos, o que representa um aumento de 13,5% em relação ao quantitativo do ano passado.

Do total de inscrições, 5.687.271 foram para o Enem impresso e 96.086 para o Enem Digital, que será aplicado pela primeira vez em 2020. Os dados divulgados permitem analisar diferentes informações dos candidatos.

O Inep acredita que o volume é resultado de uma série de medidas implementadas este ano. Assim, mesmo com a pandemia de Covid-19, foi possível aumentar a marca dos participantes confirmados para o exame.

Um fator importante foram os movimentos sociais que se uniram para pagar a taxa de inscrição de estudantes pretos afetados financeiramente pela pandemia. Além disso, a criação da aplicação digital da prova, a ampliação do período para pagamento e a concessão de gratuidade automática a todos os inscritos que se enquadrassem nos perfis de isenção de taxa, mesmo sem pedido formal, podem ter contribuído para ultrapassar o número de inscrições.

Perfil dos inscritos no Enem 2020

Os dados são disponibilizados pelo Inep após a finalização das etapas de inscrição e pagamento da taxa pelos participantes não isentos. Segundo o levantamento, 65,6% dos participantes já concluíram o ensino médio nos anos anteriores. Do total de inscritos confirmados, 83% efetuaram inscrição gratuita, por atenderem aos critérios de isenção especificados pelos editais ou estarem concluindo o ensino médio em escola pública neste ano.

Mais da metade dos participantes confirmados têm até 20 anos de idade. Em 2020, há 12.982 inscritos acima dos 60 anos. Mais uma vez, mulheres são maioria no Enem 2020, com 60% das inscrições confirmadas. O perfil relacionado à raça e cor autodeclarado pelo total dos inscritos é de:

Pardos: 47%

Brancos 34,7%

Pretos 13,3%

Amarelos 2,2%

Indígenas 0,7%

Os demais optaram por não informar.

Enem 2020

O Enem 2020 teve as suas provas adiadas devido a pandemia do novo coronavírus. Os estudantes inscritos podem participar da enquete que vai definir a nova data do Enem impresso e digital. Basta realizar o login na Página do Participante e escolher uma das três opções de datas disponibilizadas pelo Inep. Procedimento deve ser feito até o dia 30 de junho.