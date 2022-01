Enem 2021 começa a ser reaplicado no próximo domingo; locais de prova podem ser consultados

Entre as justificativas para deferimento do Nos próximos domingos, dias 9 e 16 de janeiro, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será reaplicado para os candidatos faltosos na data regular, que ocorreu em novembro do ano passado. Nos mesmos dias, o exame também será aplicado para candidatos que cumprem medida socioeducativa e candidatos isentos que faltaram ao Enem 2020. A replicação foi liberada para os inscritos que se encaixaram nos motivos estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

pedido estão sintomas de doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, ou problemas logísticos, de infraestrutura ou por outras ocorrências específicas. Para saber se o pedido de reaplicação foi aceito pelo Inep, o candidato deve acessar a Página do Participante e conferir se o cartão de confirmação está disponível. Basta entrar com o login único da plataforma gov.br.

Também na Página do Participante é possível acessar o Cartão de Confirmação que contém data, local e horário de reaplicação do Enem; número de inscrição; opção de língua estrangeira selecionada; e dados de atendimento especializado e nome social. O documento foi liberado pelo Inep na semana passada.

O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Nos dias de provas do Enem os participantes devem responder um total de 180 questões de quatro áreas de conhecimento e uma redação que deve ser desenvolvida no gênero textual dissertativo-argumentativo.

Vagas abertas para certificadores do Enem

O Inep também abriu novas vagas para colaboradores que participam da Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Enem. As vagas serão disponibilizadas conforme a necessidade do Instituto, considerando os municípios cujas provas irão ocorrer.

De acordo com o Inep, os colaboradores deverão acessar o Sistema RNC, com login e senha, para verificar se há demanda disponível. Os convocados fazem parte do grupo aprovado na capacitação realizada pelo Inep, em novembro. Entre as atribuições está certificar in loco a realização dos procedimentos corretos de aplicação nos dias de prova.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil