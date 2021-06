Enem 2021 será nos dias 21 e 28 de novembro, anuncia Ministro da Educação

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou, nesta segunda (31), as datas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Pelo Twitter, o ministro disse que as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Diferente do que ocorreu no último Enem, desta vez, as versões impressa e digital serão aplicadas no mesmo dia, de acordo com o ministro.



"Conforme eu já havia anunciado dias atrás, o Enem 2021 acontecerá e será aplicado neste ano. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, para as versões impressa e digital. É isso mesmo! A mesma prova, nas mesmas datas, para as duas modalidade", escreveu o ministro.



Os editais serão publicados pelo @Inep_oficial ainda nesta semana.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 30 de junho e 14 de julho, pela Página do Participante.

A segurança e a isonomia do Enem serão sempre mantidas pelo Inep e pelo @MEC_Comunicacao. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) May 31, 2021

De acordo com Milton Ribeiro, os editais serão publicados pelo Inep ainda nesta semana. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 30 de junho e 14 de julho pela Página do Participante.O Enem 2020 foi adiado por conta da pandemia de coronavírus e só foi realizado em 2021. Aplicado anualmente, o Enem é a principal porta para ingresso no ensino superior no Brasil. As notas do exame podem ser usadas para participar de programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o ProUni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).