Enem 2022: último dia para pagar o boleto é na sexta (27)

Estudantes que pretendem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2022 têm até amanhã (27) para realizar o pagamento do boleto da taxa de inscrição. Somente após o pagamento é que o estudante que não recebeu a isenção da taxa estará com a inscrição confirmada. Nesta edição, o valor segue o mesmo, R$ 85, mas com novas formas de pagamento como Pix.

Além do tradicional boleto, os estudantes podem optar por pagar via Pix ou cartão de crédito. Ao optar pela primeira opção, será gerado um QR Code ou um código de pagamento automaticamente na Página do Participante. Com o código em mãos, o inscrito pode efetuar o pagamento com aplicativo do banco de preferência.

O inscrito pode baixar o boleto quantas vezes quiser na Página do Participante. Ao entrar no site, basta ir até a opção “Pagamentos/Isenção” e clicar em “Baixar seu boleto”. O documento pode ser quitado direto no aplicativo do seu banco, via internet banking, agências bancárias ou em casas lotéricas.

Já na opção cartão de crédito, será acrescentado o valor de R$ 2, 54, referente à taxa administrativa de 2,99%. Então, quem optar por essa forma pagará o valor final de 87,54, podendo parcelar.

As inscrições terminaram no último dia 21 de maio. Já no primeiro dia, o exame recebeu 1 milhão de solicitações. A expectativa do Ministério da Educação (MEC) é que o número final supere o total do ano passado, quando 3 milhões de estudantes se inscreveram para a prova.

Provas

As provas do Enem, tanto a versão impressa quanto a digital, serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior, por meio de bolsas de estudos em faculdades privadas ( Prouni ), Financiamento Estudantil do Governo (Fies) e vagas em faculdades públicas ( Sisu ).

A versão impressa e digital do Enem será aplicada no mesmo dia – esse ano será em 13 e 20 de novembro. A diferença está, apenas, no formato. Enquanto um é no papel o outro é no computador. A redação, no entanto, continua manuscrita para as duas versões. Em ambos os casos, é o próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que define os locais de prova.

Portanto, mesmo pelo computador, o estudante tem que ir a uma escola ou universidade responder as questões. Vale lembrar que os computadores não possuem acesso à internet, sendo usado somente o sistema do Enem.