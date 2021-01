Enem: confira a análise de professores das questões do 2º dia de provas

Para cerca de 2,5 milhões de brasileiros que fizeram o Enem nesse domingo (24), a maratona finalmente acabou. Números, elementos químicos e noções de física e biologia dominaram a cabeça dos estudantes que responderam 45 questões de ciências da natureza e 45 questões de matemática. Segundo os professores ouvidos pelo CORREIO, a prova abordou assuntos tradicionais e não apresentou grandes problemas.

Daniel Perry, diretor do Curso Anglo, avaliou que o exame atendeu ao que era esperado pelos professores, com boa distribuição entre questões fáceis, médias e difíceis. “A prova apresentou questões bem dentro da proposta do exame, que são questões contextualizadas, que dialogam com o cotidiano dos estudantes. Por exemplo, houve testes a respeito do funcionamento do fone de ouvido, do consumo de etanol por carros, cálculo de orçamento familiar, uso de óleos essenciais e proteção contra raios”, destaca.

Outro elemento positivo encontrado na prova desse domingo foi a presença de personagens populares da cultura pop, como Garfield, numa questão sobre movimentação de elétrons, e Harry Potter, numa questão sobre anagrama. “Essas perguntas devem ter feito bastante sucesso entre os jovens, pois esses são personagens conhecidos pelos estudantes”, avalia.

De modo específico, avaliando cada disciplina, o professor Daniel destaca que matemática, física e química tiveram questões contextualizadas, de temas esperados. No entanto, biologia foi considerada por alunos e professores um pouco mais difícil do que em anos anteriores. “Não foram cobradas questões sobre fisiologia humana e, como sempre, houve mais conteúdos de ecologia. Também foram abordados círculo de carbono e bioquímica”, aponta.

Por outro lado, o professor de matemática do Bernoulli Colégio e Pré-vestibular, Sérgio Gonçalves de Moraes, destacou que sua disciplina estava cansativa e com enunciados longos. “O candidato tinha que ter muita atenção com a leitura. Caiu uma questão de inequação modular, algo que nunca tinha caído. A gente sentiu falta de geometria analítica, trigonometria e de mais questões de estatísticas”, avaliou. Das 45 questões, o professor as divide em 22 fáceis, 18 médias e cinco difíceis.

Já a professora Fernanda Venier, do Curso Anglo, destacou que as questões de Biologia foram de maneira geral, num nível médio. “Um aluno bem preparado conseguiria se sair bem. Agora gabaritar é mais difícil, pois tiveram muitas questões acima da média, como a de genética de populações, um tema que não é recorrente. O normal é que o Enem use temas mais básicos”, comentou.

* Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lobo.