'Energia incomparável', diz Diplo, única atração internacional da folia baiana

Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO

Três amigos, três estados diferentes, uma paixão: o grupo americano Major Lazer. Fred, Sassá e Ric aguardavam a saída do trio no Circuito Barra-Ondina, neste sábado (22). Única atração internacional entre os artistas que vão se apresentar no Carnaval de Salvador, o grupo de música eletrônica deve arrastar uma multidão.

Em trio independente, sem cordas, os gringos Diplo e Walshy Fire se apresentam na maior festa do planeta pelo segundo ano consecutivo. Assim como no ano passado, eles vão ter a companhia da banda baiana ÀTTØØXXÁ e o duo paulista TropKillaz.

Famoso por produzir hits de sucesso mundial e encontros musicais inéditos com grandes artistas internacionais, Major Lazer acaba de assinar uma parceria com Anitta e MC Lan: a música "Rave de Favela", aposta dos artistas para o Carnaval.

“Nossa conexão com o Carnaval de Salvador foi instantânea. A energia das ruas da Bahia é incomparável. Este ano, voltaremos com novas e muitas surpresas, trazendo influências musicais de todo o planeta para a maior e mais mágica festa de rua do mundo”, destaca Diplo.

