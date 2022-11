Enfermeira é atropelada por homem que agredia esposa e criança na rua em GO

A enfermeira Leidiane Rodrigues Nazário foi atropelada por um homem que agredia a esposa no meio da rua, na noite de quinta-feira (24), em Goiânia. As informações são do g1.

A mulher parou moto para ajudar a que levava socos e chutes do marido, segundo a Polícia Militar. Ela avisou que ia chamar a polícia, e o homem entrou no carro para jogá-lo contra a moto da enfermeira. A mulher foi arrastada por cerca de 20 metros até bater em um poste.

Ao g1, a enfermeira disse que não conhecia o casal, mas se comoveu ao ver que a mulher e uma criança estavam sendo agredidas pelo homem.

"Eu me comovi e parei a uns cem metros de distância deles, só para ele ver que tinha alguém observando, né? Ele ficou enfurecido com isso, entrou dentro do carro e passou o veículo por cima de mim", contou Leidiane.

A enfermeira está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular de Goiânia.

Ela teve uma fratura exposta no braço direito, uma lesão cervical, uma lesão na mandíbula, que tem que fazer cirurgia, quebrou três dentes, fraturou a bacia, o cóccix e a pelve, além de várias escoriações pelo corpo.