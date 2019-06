Enfermeiro do Santos é preso acusado de pedofilia

Clóvis Aparecido Vesco, 61, enfermeiro do Santos Futebol Clube, foi detido nesta terça-feira (18), em Lindóia, interior de São Paulo acusado de pedofilia. A operação que resultou na prisão do acusado foi feita pela Delegacia de Defesa da Mulher de Santos (DDM) com o Ministério Público.

De acordo com as investigações, ele usava o cargo no clube de futebol para atrair e estuprar menores de idade no apartamento em que vivia na cidade.

De acordo com o G1, a prisão foi um pedido da delegada Fernanda dos Santos Souza, titular da DDM de Santos, à 4ª Vara Criminal da cidade, que decretou a prisão preventiva na segunda-feira (17). Ele passava folga na cidade devido à parada do Campeonato Brasileiro por conta da disputa da Copa América.

Segundo as investigações, Clóvis se identificava como massagista da categoria de base do clube e aliciava garotos na faixa etária dos 13 anos de idade. Os alvos eram sempre do interior paulista, que acabavam tentados com a proposta. Pelo menos duas vítimas já foram identificadas.

Acusado usava o cargo para aliciar jovens (Foto: Reprodução)

Ainda de acordo com o Ministério Público, que determinou a prisão, Clóvis trazia as vítimas para Santos onde, em seu apartamento, dopava os adolescentes para cometer os estupros. As investigações também descobriram que o acusado mororava há três anos com um adolescente, que hoje tem 16 anos, e teria o estuprado diversas vezes..

O crime foi descoberto por outra vítima, que acordou enquanto o massagista abusava dele. Com 14 anos, ele contou o ocorrido para a mãe que, por sua vez, informou à polícia. Após a Justiça acatar a denúncia do MP e decretar a prisão de Clóvis, um mandado de busca e apreensão para o apartamento dele foi emitido.

No endereço, foram localizados frascos do medicamento conhecido como ‘Dormonid’, usado para dopar as vítimas. Clóvis foi detido pela polícia do município do interior, sendo buscado por equipes da DDM de Santos. Ele foi levado para a carceragem do 5º Distrito Policial da cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Posicionamento do Santos

Em nota, o Santos Futebol Clube informou que a prisão cautelar do técnico de enfermagem, vinculado ao futebol profissional, não guarda qualquer relação com suas atividades desempenhadas no clube, onde trabalha desde 2010. A equipe também se colocou à disposição das autoridades para colaborar com o que se fizer necessário.

Relacionamento com atletas

Nas redes sociais, Clóvis identifica-se como casado e tem a maior parte das fotos registradas dentro do Centro de Treinamento do clube. Em vários registros, ele surge ao lado de atletas que atuaram no time, como Neymar, Paulo Henrique Ganso, Ricardo Oliveira, Edu Dracena, e também jogadores do elenco atual, como Victor Ferraz. Por atuar como auxiliar de enfermagem do time profissional, ele tem livre acesso tanto no CT, quanto na Vila Belmiro.