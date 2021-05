Engavetamento com 3 ônibus deixa 4 feridos na Pituba

Um acidente envolvendo três ônibus deixou quatro feridos na manhã desta quinta-feira (13) no bairro da Pituba, em Salvador. Todas as vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo Samu.

O engavetamento ocorreu por volta das 6h40 na rua Ceará. Um ônibus bateu em outro veículo que estava parado no ponto, que, com a força do impacto, deslocou-se para frente atingindo outro busu que estava no semáforo.

Foto: Nara Gentil / CORREIO

"Foi muito forte a batida. Três meninas que estavam no carro que bateu primeiro se machucaram e o motorista ficou muito nervoso, com a pressão baixa, mal conseguia ficar em pé. Também precisou ser atendido", narra o cobrador Nelson Oliveira Araújo, de 54 anos, que estava no ônibus que ficou imprensado no meio.

De acordo com o rodoviário, uma das passageiras tomou uma pancada na perna e ficou com a coluna doendo, enquanto a outra ferida bateu o rosto no banco da frente e ficou com o supercílio e o nariz sangrando. Já a terceira foi ferida na boca.

Ambulâncias do Samu se deslocaram para o local (Foto: Nara Gentil / CORREIO)

O motorista Francisco de Assis Santiago, que conduzia o ônibus que ficou no meio, comemorou o fato dos três veículos envolvidos estarem vazios, o que evitou que a tragédia se tornasse maior.

"Foi uma batida muito forte, um susto enorme. Mas a gente já estava no final do trajeto, então todos os passageiros já tinha descido basicamente. No meu carro só tinham 5 e, no de trás, 4", narra o condutor.

Frente do ônibus que causou colisão ficou destruída (Foto: Nara Gentil / CORREIO)

Os coletivos só foram retirados da pista por volta das 9h. De acordo com o Núcleo de Operações Assistidas da Transalvador (Noa), a colisão não afetou o trânsito da região pois os três veículos estavam encostados no lado da pista.