Engavetamento entre moto, caminhão e três carros engarrafa BR-324

Um engaventamento deixa o fluxo de veículos lento na BR-324, na altura de Bom Juá, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (05). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente aconteceu por volta das 7h e envolve uma moto, um caminhão e outros três carros.

Apesar do volume de veículos envolvidos no acidente, segundo a PRF, ninguém ficou ferido. Os carros envolvidos no acidente foram colocados no acostamento na tentativa de reduzir o impacto no trânsito no sentido Salvador. Ainda segundo informações da PRF, o acidente ocorreu após o caminhão entrar em L e acabar colidindo com os outros veículos. A pista foi liberada em poucos minutos.