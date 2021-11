Engenheira baiana era mantida em cárcere privado por jogador em Fortaleza

Um jogador de futebol cearense, de 28 anos, foi preso suspeito de manter a namorada, de 24 anos, em cárcere privado em Fortaleza, além de agredi-la. De acordo com a Polícia, ele se relacionada com a jovem pelas redes sociais e, no último dia 16, a engenheira agrônoma foi da Bahia para o Ceará e ficou hospedada na casa dele.

Após denúncia de uma amiga da vítima, a Polícia localizou a residência e encontrou o suspeito, identificado como Francisco Diego da Silva, e a namorada baiana, que afirmou ter sido agredida após três dias de estadia. O exame de corpo de delito confirmou a violência sofrida.

O homem, que tem contrato com um time de futebol do Norte, já responde por lesão corporal. Conforme as investigações, ao chegar à residência do suspeito, onde outras pessoas também moravam, uma mulher chegou a negar a presença do casal no local. Porém, os policiais insistiram e ele acabou saindo do cômodo onde estava com a vítima.

De acordo com a jovem, o homem ficou violento e começou a restringir com quem ela se comunicava pelo celular. Ele foi autuado em flagrante flagrante por cárcere privado, lesão corporal e injúria real, no âmbito da violência doméstica e familiar. A vítima já retornou para sua cidade natal na Bahia.

(Foto: Reprodução)

Socorro

Nas mensagens de WhatsApp obtidas pelo O POVO, a mulher afirma a uma amiga que precisava de ajuda e queria ir embora de Fortaleza. "Se eu não sair daqui, ele vai acabar me matando. Ele me bateu hoje e eu não posso mais ficar aqui. Minha vida está em risco. Eu preciso de ajuda amiga", pediu socorro.

Na Bahia, a amiga da engenheira perguntava se ela tinha o dinheiro da passagem e ela respondia que sim, mas que não conseguia sair da casa. As conversas aconteceram enquanto o homem dormia. "Fui falar de ir embora. Ele voou em cima de mim. Preciso de ajuda para sair daqui da casa. Eu pensei em ligar para a Polícia e pedir ajuda", conta nos diálogos.

A amiga pediu o endereço da vítima, que repassou a localização e o número da rua, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. Durante a conversa ela orienta: "Não arrume nada. Deixe tudo como está. Para ele não desconfiar. Quando a Polícia chegar, aí você corre para perto deles", orientou a amiga.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), por meio da equipe plantonista, foi até o local e prendeu Francisco Diego, que é jogador de futebol, em flagrante, por crimes de cárcere privado, lesão corporal e injúria real. O homem controlava o celular e todas as conversas dela. O que também a impedia de solicitar o socorro.

Manuela Costa, delegada adjunta da DDM, informou que a equipe plantonista recebeu o telefonema de uma pessoa que se identificava como amiga da vítima e relatava que a mulher estava impedida de sair da residência. O serviço de inteligência iniciou as investigações e a equipe foi ao local. A Polícia constatou que a vítima, de fato, estava em cárcere privado. Ainda havia uma terceira pessoa na casa, que chegou a negar a presença da engenheira, mas o suspeito acabou saindo com a mulher do cômodo após as investidas da Polícia Civil.

"A vítima apresentou uma narrativa de que havia um relacionamento há sete meses, que já esteve em Fortaleza e retornou na expectativa de se adaptar ao local e ia ficar aqui depois de um mês. Ela percebeu esse aspecto agressivo, foi lesionada e impedida de sair da residência", relatou a delegada.

Diego é jogador de futebol, com passagens por clubes como Ituano (SP) e Tarumã (AM). Ele negou as acusações. A mulher passou por exames que comprovaram as agressões.