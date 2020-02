Engenheira morre após explosão em pedreira na Bahia

Uma engenheira de minas de 35 anos morreu e um homem ficou gravemente ferido na noite desta sexta-feira (31), em Feira de Santana, após uma explosão na Pedreira Rio Branco, onde trabalhavam.

Segundo a Polícia Civil, que investiga o acidente, Cibelle Araújo Ledo e o auxiliar Roberto da Silva faziam o descarte de materiais explosivos na pedreira, localizada no bairro Nova Esperança, quando houve a explosão.

Com ferimentos na cabeça, tórax, abdômen e pescoço, a engenheira, que trabalhava com o descarte de materiais explosivos, morreu na hora. Roberto da Silva foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade, onde está internado em estado grave.

A Polícia Civil informou que uma equipe do Departamento de Polícia Técnica já esteve no loca do acidente e que na semana que vem deve emitir um laudo com as razões do acidente. O CORREIO não conseguiu contato com a Pedreira Rio Branco.