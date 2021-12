Engenheiro é morto após reagir a assalto em estacionamento no Luís Anselmo

Um homem, identificado como Donny Thomas Velloso, morreu ao reagir a um assalto na Rua Lívia Giffoni, no bairro de Luís Anselmo, em Salvador, no início da tarde desta terça-feira (14). Donny, que era engenheiro, estava com o cachorro no banco de trás do veículo. Os bandidos fugiram depois do crime.

O tutor descia de um veículo quando tudo aconteceu, em frente a um petshop que fica em um centro comercial no bairro. Testemunhas contaram que a intenção dos ladrões era levar o cachorro, mas houve briga e Donny foi baleado à queima-roupa.

Já o dono do petshop disse ao CORREIO que em nenhum momento o cachorro foi alvo dos bandidos, e que eles estavam passando de carro quando viram a vítima estacionar e agir. Ele viu a cena nas câmeras de segurança do estabelecimento. "A gente conseguiu ver o cara na porta tomando os pertences dele. O cachorro dele estava no banco do fundo. Em nenhum momento pegou o cachorro dele. Quando o cara dá as costas para ir embora, ele entra em luta corporal com o rapaz. Aí os dois caíram no meio da rua, o ladrão conseguiu se levantar e deu um tiro nele", diz. Donny era cliente e costumava levar o cachorro para o petshop. Ele tinha marcado horário para 14h no local.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu.

O veículo utilizado pelos assaltantes tem sinalização de que foi roubado - ele foi levado da Avenida Vasco da Gama, na quinta-feira (9). Desde então, os homens estariam utilizando o carro para cometer crimes.

Em um perfil de uma plataforma de ensino, Donny se apresenta como engenheiro mecatrônico, de 32 anos, casado. Ele afirmava atuar como empreendedor e autônomo. O corpo dele será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga o caso.