Engenheiro some no mar após mergulho durante passeio no litoral de SP

O engenheiro Fernando Dmitruk, 55 anos, desapareceu no mar na tarde da sexta-feira (4), depois de dar um mergulho quando fazia um passeio de lancha. O incidente aconteceu perto da praia do Indaiá, em Bertioga, no litoral paulista.

Amigos e familiares que estavam na lancha acionaram o socorro e equipes do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), com apoio da Marinha, fazem buscas na região. Dois barcos particulares também estão no local, além de pescadores que trabalham na cidade.

Morador da capital paulista, Dmitruk é diretor da Dynar Automatização Industrial, empresa fundada pelo pai. Ele tem uma casa de veraneio na praia de Pernambuco, no Guarujá.

Amigos dizem que o engenheiro é um ótimo nadador, acostumado a nadar inclusive à noite, e conhece bem a região. A esperança é que a corrente o tenha levado para alguma praia próxima. "Ele estava com a esposa e um grupo de amigos do nosso condomínio na sexta-feira, dando esse passeio de lancha. A foto que tiraram dele foi antes de ele dar o terceiro mergulho para nadar, pouco tempo antes de a lancha retornar ao píer", diz ao Uol a amiga, a veterinária Lídia Rodrigues.