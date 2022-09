Engenho Velho da Federação: polícia prende homem com drogas e balança de precisão

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso no início da tarde desta sexta-feira (9) na localidade da Baixa do Forno, no bairro do Engenho Velho da Federação. Na ocasião, por volta das 12h40, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Atlântico, realizavam rondas na área quando encontraram o suspeito.

De acordo a Polícia Militar da Bahia (PM), após abordarem e revistarem o homem, os agentes apreenderam uma pedra de cocaína, 4 tabletes de maconha, uma balança de precisão e outros materiais não revelados pela corporação. O material apreendido foi levado para a Central de Flagrantes, onde o suspeito foi apresentado pelos policiais.



As guarnições Rondesp Atlântico desenvolvem ações de policiamento ostensivo na região após o atentado que terminou com cinco pessoas baleadas na noite de quinta-feira (8) Quatro vítimas atingidas pelos disparos foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE). A quinta pessoa levou um tiro de raspão e não procurou atendimento médico, segundo testemunhas. Este foi o terceiro tiroteio no bairro nas últimas 48h.

Em nota, PM informou que o policiamento na região está intensificado e deve seguir assim até segunda ordem. Na manhã desta sexta-feira, comerciantes fecharam as portas por conta do atentado e escolas precisaram suspender as aulas como medida protetiva para estudantes, professores e servidores.