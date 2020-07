Engenho Velho da Federação terá base permanente da Polícia Militar

Bairro foi ocupado pela polícia na manhã desta quarta-feira (15)

(Foto: Alberto Maraux/SSP)

Assunto dos noticiários policiais há mais de 15 dias, por causa dos constantes confrontos entre duas facções por domínio total do território, o bairro do Engenho Velho da Federação vai ganhar uma base permanente da Polícia Militar. O modelo de policiamento ostensivo, chamado de Base Avançada, será o primeiro implantado em Salvador, mas já é utilizado em outras cidades do estado, onde o tráfico de drogas é mais intenso, como as cidades de Canavieiras, Bom Jesus da Lapa e Coroaci.

“É uma decisão. Será uma base permanente, nela estarão de 15 a 20 policiais de várias unidades. Não instalamos hoje porque nós estamos com a dificuldade de achar um local para a Base Avançada. O projeto tem se mostrado eficiente em regiões de maior tráfico no interior do estado e vamos experimentar pela primeira vez aqui”, declarou o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandrão, na manhã desta quarta-feira (15), durante ocupação da PM no Engenho Velho da Federação.

A Base Avançada será instalada na localidade do Forno, conforme desejo do comandante-geral. “Quero a instalação da base no Forno, que hoje é o local mais complicado do Engenho Velho da Federação”, explicou o comandante. O Forno é o reduto da facção Comando da Paz (CP) no bairro. A organização criminosa vem tentando tomar outros espaços controlados pelo grupo rival Bonde do Maluco (BDM). Durante os ataques da CP nos territórios do BDM, num espaço de pouco mais de 15 dias, uma criança de nove anos foi baleada e um jovem foi assassinado numa escadaria após ser cercado por rivais.



Policiais de diversas unidades farão o revezamento para manter o policiamento no bairro diariamente. Além da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), unidade especializada do Batalhão de Choque, e as Rondas Especiais (Rondesp), o Esquadrão Águia, pelotão da PM especializado em motos, também vão compor a tropa da Base Avançada. Assim, a polícia terá mais facilidade para circular na comunidade, já que em alguns pontos a topografia não favorece o acesso de viaturas. “Será uma tropa permanente por 24 horas”, acrescentou o comandante-geral.



Ocupado

O Engenho Velho da Federação é o segundo bairro ocupado pela PM neste ano. O primeiro foi Sussuarana, no dia 30 de junho. Mas, no local, foi montada uma Base Móvel, que poderá ser substituída por uma base permanente.

“A partir dos resultados obtidos com o Engenho Velho, vamos aplicar para outras regiões de tráfico intenso, como o Parque Jocélia (Sussuarana), Saramandaia e Subúrbio”, disse Anselmo Brandão.

No dia ocupação em Sussuarana, o coronel Anselmo Brandão disse que outras Bases Móveis seriam instaladas na mesma semana nos bairros, como no Engenho Velho da Federação, o que não aconteceu. Questionado nesta quarta, sobre o Engenho Velho, ele respondeu: “O caso aqui é diferente. Aqui tinha um módulo policial no final de linha e as pessoas cobravam isso de volta. Mas não quero essa ideia de módulo porque o patrulhamento não circula. Estamos num novo formato. Já estou com a tropa na rua, porque centralizar? Vamos fazer uma experiência”, declarou o comandante, descartando o retorno dos módulos policiais, desativado desde 2009, por oferecer risco aos próprios militares.

Diante do histórico de disputa do tráfico no Engenho Velho da Federação, o CORREIO perguntou a PM se uma Base Comunitária não seria o ideal no lugar de uma base permanente. Além das ações de segurança, a Base Comunitária atua como outros serviços públicos essenciais como educação, cultura, esporte e saúde. Em algumas unidades os resultados são satisfatórios, segundo a própria Secretaria de Segurança Pública (SSP). O CORREIO ainda aguarda a resposta.



Moradores

Por vota das 6h, policiais militares ocuparam o Engenho Velho da Federação. Um helicóptero da PM circulava em círculos por toda a região enquanto grupos de policiais, alguns com cães, subiam e desciam os becos e viaturas estavam posicionadas na comunidade do Forno.



Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo (Graer) e Esquadrão Águia reforçam, por tempo indeterminado, as ações preventivas e ostensivas no bairro. Segundo a PM, a medida tem como objetivo dar sequência no combate ao tráfico de drogas, em regiões que apresentam disputas por território e sucessivos confrontos com forças de segurança.

“Na madrugada já capturamos um traficante suspeito de homicídios e permaneceremos na região, da mesma forma como fizemos em Sussuarana”, declarou o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão.

A presença dos policiais aumentou a sensação de segurança dos moradores. “As pessoas não saem de casa, nossa vida não é mais segura. As crianças não estão mais seguras, agora eu acho que a gente consegue um pouco mais de paz”, disse uma senhora que não quis se identificar.

“Isso já era para ter acontecido há mais tempo, mas fazer o quê, né? Antes tarde do que nunca. As coisas vão acalmar agora”, disse outra mulher entrevistada pelo CORREIO.

Balanço

Desde a ocupação da PM no Parque Jocélia, em Sussuarana, algumas operações da PM resultaram em duas prisões e a condução de um adolescente, além das apreensões de drogas, armas de grossos calibres como fuzil e metralhadora e até depósito de armas.



Logo no primeiro dia, 30, foram retirados de circulação coletes balísticos e pouco mais de 4 mil pinos que seriam usados para embalar cocaína. Todo o material foi apreendido por equipes da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) e da Rondesp Central.



As guarnições faziam incursões nas localidades Novo Horizonte e Parque Jocélia quando criminosos correram e abandonaram sacolas em um matagal. Dentro delas os PMs encontraram sete coletes balísticos, uma roupa camuflada e pouco mais de 4 mil pinos que seriam utilizados para embalar cocaína. No dia anterior, na mesma região, o Batalhão de Choque localizou um fuzil e uma espingarda.



No dia 2 deste mês, cerca de 250 munições para fuzil, espingarda e pistola foram localizadas por guarnições do Batalhão de Choque (BPChq) da PM no bairro de Sussuarana. Além dos materiais bélicos, drogas e uma balança foram também encontradas com dupla de criminosos.



Os militares da unidade especializada patrulhavam entre as localidades do Parque Jocélia e Novo Horizonte quando um grupo de homens foi visualizado. Os criminosos correram, mas dois terminaram alcançados. Um deles adulto e o outro adolescente.

Com a dupla o BPChq apreendeu 74 munições calibre 7,62 (para fuzil), 119 munições calibre 380 e 35 munições calibre 40, ambas usadas em pistolas, além de 15 munições calibre 12 (espingarda). No local, os PMs encontraram ainda 16 pinos de cocaína e quatro trouxas de maconha. A dupla foi apresentada na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) e na Delegacia para o Adolescente Infrator (DAI).



Já no dia 6, fuzil, submetralhadora, espingarda, munições e coletes balísticos foram localizados pelo Batalhão de Choque (BPChq) da PM em uma espécie de bunker – uma estrutura fortificada embaixo da terra no Parque Jocélia, , quando dois homens correram ao avistar as guarnições.

Com o suporte da Companhia de Operações com Cães (COC), o BPChq descobriu um bunker utilizado por criminosos. Ajax, da Raça Pastor Alemão, especialista em localizar entorpecentes, sinalizou para algo estranho em uma parte com terra mexida.

Dentro do bunker foram apreendidos um fuzil modelo AR-15, uma submetralhadora calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, carregador, munições, quatro coletes balísticos e pinos vazios utilizados para embalar drogas.