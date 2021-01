Ensaio do Cortejo Afro: uma live pra matar saudades do Verão

Para todos que estão com saudades dos Ensaios do Cortejo Afro, esta segunda-feira (25) vai ter gostinho de festa. A partir das 20h, o bloco afro realiza o Ensaio do Cortejo Afro – A Live, que será transmitido através do Canal Youtube e perfis do Instagram e Facebook do Cortejo Afro, e pela TVE.

Com repertório recheado de sucessos, a banda fará apresentação ao vivo, com direção artística de Alberto Pitta. Durante o show não vão faltar a batida percussiva e experiências estéticas, que unem dança, música e artes visuais em um mesmo espetáculo.

A apresentação acontece na mesma data em que ocorreu a maior revolta de escravos do Brasil, a Revolta dos Malês, em 1835, na capital baiana, e que mobilizou centenas de escravizados por libertação. Com essa energia de propor mudanças e combater o racismo através arte, o grupo realizará esse show, efetuando o resgate e valorização histórica.

O projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro e tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.





SERVIÇO:

Ensaio do Cortejo Afro – A Live

Quando: Segunda-feira, 25/01/2021

Onde: Canal Youtube, e perfis Instagram e Facebook do Cortejo Afro e TVE

Horário: 20h

Realização: Entidade Cultural Cortejo Afro.