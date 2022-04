Entenda o que é a 'não monogamia' e as diferentes formas de se relacionar

A construção dos relacionamentos não monogâmicos podem se dar de diferentes maneiras, desde a liberdade de viver mais de um amor ao mesmo tempo separadamente, até construir um relacionamento a três.

Você sabe o que é a 'não monogamia'? A ideia de ter um relacionamento que foge dos formatos tradicionais ainda é pouco praticada e pouco discutida pela maioria das pessoas. Mas a escolha de não viver uma exclusividade no relacionamento amoroso vai muito além de querer ter uma vida sexual extremamente ativa ou um sinônimo para nunca se apegar emocionalmente a outra pessoa.

Neste 45º episódio do O Que a Bahia Quer Saber, o podcast apresenta o que são essas diferentes formas de se relacionar e amar, e o que as pessoas que são adeptas a esse movimento pensam sobre isso. Dessa vez, o programa conta com a participação da jornalista do Correio Carolina Cerqueira, que produziu para o site correio24horas uma reportagem contando a história de um trisal que mora em Salvador e que compartilha a experiência nas redes sociais.

Íris, Isane e Igor vivem uma relação livre, onde é permitido ter relações sexuais e sentimentais com pessoas de fora. O trio conta como é viver uma vida a três, o que muda na rotina do dia a dia e como eles encaram as diversas críticas ao modelo de vida que levam. A psicóloga Adê Monteiro também é convidada do podcast.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Que a Bahia Quer Saber:

Você também pode ouvir em outros aplicativos (veja abaixo)

Adê é dona do projeto Relações & Conexões Não Mono, onde discute e e faz reflexões sobre a não monogamia, além de dar atendimento terapêutico a pessoas e casais que já vivem ou querem ter essa experiência no relacionamento.

Ela explica de onde vem o ideal da monogamia tradicional, que impõe a maioria da sociedade a necessidade de ter uma relação fechada e buscar a sua 'metade da laranja' na vida. A psicóloga reflete as razões da não monogamia ser vista como algo negativo e muitas vezes promíscuo e o como isso impacta em quem tem vontade de experimentar algo novo. Carol Cerqueira também os bastidores da entrevista que fez com a tríade presencialmente.



A produção do episódio é de Carol Cerqueira e Vinícius Harfush, que também cuida da narração e edição do programa.

Leia a reportagem completa escrita por Carolina Cerqueira: correio24horas.com.br

Veja o perfil do 'Nossa Triiiade': instagram.com/nossatriiiade

Conheça o trabalho da RC Não Mono: linktr.ee/rcnaomono

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado. Você poderá acessar os episódios aqui mesmo no site do Correio* no seu aplicativo favorito de podcasts: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.

Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:

Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Apple Podcasts:

Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Castbox:

Para ouvir diretamente no Castbox, clique aqui.





Deezer:

Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Stitcher, clique aqui.

Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player acima. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.