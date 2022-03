Entenda o que faz de Baixio o mais novo destino turístico de luxo na Bahia

Já ouviu falar em Baixio? Se colocar no Google, pode ser uma cidade do Ceará, mas estamos falando de um povoado do município de Esplanada, aqui mesmo na Bahia. O local integra a Costa dos Coqueiros, que recebe 11% dos turistas que vêm para a Bahia. Com 14,5 km de praia, fica a 164 km de Salvador e 182 km de Aracaju. Vizinho de Sauípe e Praia do Forte, por exemplo, Baixio vem, desde 2006, se preparando para assumir a função de mais novo destino de luxo da Bahia.

O ano marca a chegada da empresa baiana Prima Empreendimentos, que desenvolve projetos turísticos imobiliários na Bahia. Foram adquiridos 6.297 hectares, configurando a maior área licenciada de empreendimento do país. O projeto é a longo prazo. Além da Pousada Aldeola, que chegou primeiro, já foram entregues, no final do ano passado, o condomínio comercial e residencial de luxo Ponta de Inhambupe (casas e apartamentos entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões; cerca de 85% já foram vendidos) e o Hotel Ponta de Inhambupe Boutique & Spa. A primeira etapa de investimento deve durar ainda mais 10 anos, levando para Baixio uma unidade do Hotel Fasano, um Parque de Aventura e outros hotéis e condomínios.

Hotel Ponta de Inhambupe Boutique & Spa inaugurado em dezembro de 2021 (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO)

Baixio se destaca pela variedade de cenários naturais, formados por lagoas, rios e dunas e atrai simpatizantes do turismo sustentável, da integração com a natureza e do esporte de aventura. Além da própria praia e da região de Barra do Baixio (encontro do rio com o mar), através da empresa Baixio Turismo, o visitante pode fazer passeios para conhecer as lagoas Verde, Azul e Panela, seja a pé, de carro 4x4 ou de bike. Chegando ao destino, pode tomar banho, subir nas dunas e praticar atividades náuticas como andar de caiaque ou stand up paddle.

A gestora da Baixio Turismo, Carolina Chagas, conta que a empresa teve uma expansão em 2021, se preparando para a maior quantidade de turistas atraídos pelos novos empreendimentos lançados. “A empresa Daventura, especialista em receptivo de ecoturismo e aventura, foi incorporada, passando a gerir a Baixio Turismo. O objetivo é levar mais profissionalismo e uma melhor estrutura para os visitantes”, conta.

Segundo Carolina, Baixio atrai turistas com dois objetivos: descansar e ter contato com a natureza. “Quem vem para cá pode descansar, desfrutar da tranquilidade de uma vila bucólica. Aqui não temos uma mega vila estruturada como em Búzios e Praia do Forte, por exemplo. Esse não é o objetivo aqui. A outra coisa é o contato com a natureza, seja através de uma caminhada, uma pedalada, um banho de lagoa, uma atividade náutica. Esse é o ecoturismo, que está em alta agora e Baixio se encaixa perfeitamente nisso”, acrescenta a gestora.

A gerente do Hotel Ponta de Inhambupe Boutique & Spa, Cristina Leal, concorda. “A Praia do Forte é a vedete do Litoral Norte. Todo mundo que vem aqui diz que lembra a Praia do Forte dos anos 1970. Mas eu não acredito que isso aqui vai virar Praia do Forte. O objetivo é ter boas hospedagens e manter a natureza do jeito que ela é para ser desfrutada. A ideia do destino de luxo envolve também essa exclusividade. O hotel tem 29 apartamentos, é algo reduzido”, diz.

Praia de Baixio com letreiro para tirar fotos (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO) Trilha para a Lagoa Azul (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO) Lagoa Azul (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO) Vista de cima das dunas da Lagoa Azul (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO) Trecho a percorrer para o encontro do rio com o mar (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO) Encontro do rio com o mar em Barra do Baixio (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO) Encontro do rio com o mar em Barra do Baixio (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO)

A chegada dos novos empreendimentos promete desenvolver economicamente a vila, gerando renda para os moradores. Dos 50 funcionários do hotel, 47 moram em Baixio. Segundo a gerente, 60% do quadro está tendo, pela primeira vez, emprego com carteira assinada. A artesã Maria Cristina dos Santos, de 55 anos, mais conhecida como Cris do Coco, também foi beneficiada pela chegada do hotel. Ela nasceu em Amargosa, mas mora desde 1993 em Baixio e foi contratada para compor a decoração do espaço.

Cris começou a trabalhar aos 11 anos como doméstica e babá no Rio de Janeiro e chegou a Baixio para cuidar da mãe, que estava doente. Ela administrava uma barraca de praia, mas a renda não era suficiente para pagar as despesas. “Não tinha tanto movimento, não tinha turista e eu ficava pensando o que eu poderia fazer para ajudar e então tive a ideia do artesanato. Só sabia fazer crochê, então fui aprendendo outras coisas, lembrei do coco que é muito abundante na região, mas só era usado para fazer doce”, conta.

Mas, no artesanato, o problema permaneceu. Para quem vender os itens de decoração e acessórios como colares e pulseiras? Cris formou uma associação de artesãs que iam para Salvador vender seus produtos na feira, mas, mesmo assim, o caminho não era tão fácil. Ela foi a única que ainda assim insistiu na arte. “Passei a dar aulas pelo Sesc e depois a vender meus produtos na lojinha da Pousada Aldeola. No meio da pandemia, quando eu estava em Salvador trabalhando na loja de um amigo para não passar necessidade, veio o convite do hotel. Aí foi uma bênção. Além disso, hoje eu também exponho meu material na sede da Baixio Turismo”, acrescenta Cris.

Cris do Coco é artesã em Baixio e integrou decoração do novo hotel da região (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO)

A artesã conta que, antes, o movimento de turistas era de ônibus bate e volta e que o resultado era muita sujeira deixada. Ela fica contente com os novos empreendimentos e acredita que já estão trazendo benefícios para a vila. “Eu acho que faz bem para todo mundo, todo mundo sai ganhando. A cidade toda vai crescer porque o turista sai para almoçar, sai à noite, quer comprar uma lembrancinha do local. Isso tudo representa oportunidade para a gente que mora aqui”, diz. Ela conta ainda que tem o plano de, nos próximos anos, montar um local para que os turistas possam ver de perto o processo de produção do artesanato a partir do coco.

O diretor executivo da Prima Empreendimentos, Luciano Lopes, afirma que o objetivo é exatamente também trazer benefícios para a comunidade local. “Fizemos um estudo do local e da comunidade, com qualificação de mão de obra. Temos cerca de 350 funcionários nas obras e 90% são moradores locais. Também construímos uma estação de tratamento de esgoto que vai atender cerca de 6 mil moradores. É importante não somente ter condomínios desenvolvidos, mas que toda a região acompanhe esse crescimento. O turista não quer ficar só no hotel, ele quer conhecer o local, realizar as atividades e passeios oferecidos”, coloca Lopes.

Além do Parque de Aventura e do Hotel Fasano, o diretor executivo conta que nos próximos meses será lançado um loteamento para que as pessoas possam adquirir terrenos em Baixio e construir casas. “Baixio tem belezas naturais maravilhosas, é uma área muito propícia para o desenvolvimento que nós estamos fazendo. A ideia é fazer algo com baixa ocupação do solo, deixando o máximo possível de áreas livres a serem desfrutadas pelos turistas, visitantes e novos moradores. Neste Verão já estamos podendo ver o início do resultado disso tudo e, nos próximos anos, com certeza, Baixio estará na lista dos destinos mais procurados da Bahia”, destaca.

Centro da vila de Baixio (Foto: Carolina Cerqueira/CORREIO)

O agente de viagens da SLM Viagens e Turismo, Sandro Macedo, de 52 anos, foi um dos convidados da operadora de turismo Bahiatravel para uma visita a Baixio para promover o destino turístico e concorda que o local promete. “Eu tinha ido a Baixio há 4 anos e fui surpreendido agora positivamente percebendo que a infraestrutura já melhorou muito, a cara já é outra. Tem o hotel e também o condomínio de luxo. Os empreendimentos chamam atenção pela modernidade e conforto. Acredito que o destino tem tudo para dar certo. Fica num ponto estratégico entre Salvador e Aracaju e pode atrair turistas da região, além dos turistas de fora. Os passeios oferecidos são muito interessantes e é algo diferente na região. É um grande atrativo”, avalia.

Como chegar até Baixio?

De carro por conta própria partindo de Salvador:

Pedágio de segunda à sexta - R$ 7,90

Pedágio aos sábados, domingos e feriados - R$ 11,80

De van / Exemplo de orçamento com empresa LigueTur (71 3433-4315 ou 3179-5062):

Salvador para Baixio ida e volta - R$ 485 para 4 pessoas (locação exclusiva)

De ônibus / Exemplo de orçamento com Empresa Atlântico (71 99979-1000):

Ônibus da rodoviária de Salvador para Baixio - R$ 35 + R$ 2,90 de taxa de embarque cada trecho (Todos os dias, consultar horários)

Onde ficar?

Ponta de Inhambupe Hotel Boutique & Spa - A partir de R$ 600 a diária para duas pessoas com café da manhã

- A partir de R$ 600 a diária para duas pessoas com café da manhã Pousada Aldeola - A partir de R$ 268 a diária para duas pessoas com café da manhã

- A partir de R$ 268 a diária para duas pessoas com café da manhã Pousada Kawan - A partir de R$ 150 a diária para duas pessoas com café da manhã / (75) 34133039 ou (71)999185444

O que fazer em Baixio?

Trilha da Lagoa Azul

Lagoa natural com área para banho cercada por dunas de areia branca. Caminhada na trilha (3,4 km ida e volta) com subida nas dunas, banho de lagoa, rede molhada, atividades náuticas de remo (stand up paddle e caiaque).

R$ 220 por pessoa (valores ficam mais baixos a partir de 3 pessoas)

Bike Trilha da Lagoa Azul (2 a 5 pessoas)

Passeio de bike em trilha de 5,4 km ida e volta para o mesmo local do tópico acima, com as mesmas opções de atividades.

R$ 140 por pessoa

Tour Duas Lagoas (Lagoa Verde e Panela)

Percurso com veículo 4x4 oferecido pela empresa passando por bosques e nascentes de rios. Conta com caiaque, stand up paddles, pedalinho, cadeiras e sombreiros.

R$ 380 por pessoa (valores ficam mais baixos a partir de 2 pessoas)

Arena Off Road Duas Lagoas (Lagoa Verde e Panela)

Trilhas off road com veículo 4x4 próprio do cliente, banho e atividades náuticas nas lagoas.

R$ 380 por carro (valores ficam mais baixos a partir de 2 carros)

Bike Trip Baixio-Mamucabo (2 a 5 pessoas)

Pedal de 15 km pela praia de Baixio até a foz do rio Mamucabo para banho de rio.

R$ 140 por pessoa

Locação de bike livre

R$ 40 por 1 hora (Opções de duração vão até uma diária de 24 horas)

Encontro do Rio Inhambupe com o mar (Barra do Baixio)

Saindo da quadra poliesportiva e seguindo pela lateral do mangue por cerca de 400 metros, chega-se à Barra do Baixio, onde é possível tomar banho, comer e beber nas barracas de praia e fazer passeio de caiaque, cujo aluguel é de R$ 10. A paisagem rende belas fotos e o local conta com vigilância de salva-vidas.

Praia

Outra opção mais simples é o banho de mar. Seguindo em direção à pousada Aldeola, o turista encontra um calçadão com algumas opções de barracas para comer e beber. O trajeto é repleto de placas com frases que rendem boas fotos. Ao chegar na areia, está o letreiro com o nome da vila, onde também é possível tirar foto. Na praia, mais opções de barracas e a segurança de um salva-vidas.

OBS: Os passeios custeados podem ser contratados com a empresa Baixio Turismo. (71)99966-5493