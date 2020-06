Enterrado empresário morto a tiros na região do Mercado de Água de Meninos

O empresário Adolfo Silva Caldas, 31, foi enterrado na manhã desta terça-feira (9), no cemitério Jardim da Saudade. Adolfo foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira na Ladeira da Água Brusca, próximo ao Mercado do Peixe de Água de Meninos. Era por volta das 5h10 quando policiais militares foram acionados e encontraram o corpo do empresário, que era dono de um comércio de peixes e congelados.

Em nota, a Polícia Militar uma equipe da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Comércio) foi chamada para atender a ocorrência de homicídio. A área foi isolada e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) da Polícia Civil também foi acionado para realizar a perícia. No local, populares informaram à polícia que a vítima era um empresário, mas não confirmaram se ele tinha negócios no Mercado de Água de Meninos.

O local em que ele foi encontrado faz a ligação entre o bairro do Barbalho e a Cidade Baixa. Procurada, a Polícia Civil não deu retorno sobre o andamento da investigação do crime.