Enterro de Jorge Portugal acontece nesta terça (4) em Santo Amaro

O corpo do professor, compositor e ex-secretário de Cultura Jorge Portugal será sepultado nesta terça-feira (4), às 16h, no município de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, onde ele nasceu. Portugal morreu ontem à noite de falência cardíaca aguda, em Salvador. Ele, que tinha 63 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu.

Portugal, foi levado ao local no início da tarde desta segunda-feira (3), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Só durante o trajeto, ele sofreu quatro paradas cardíacas.

Segundo a assessoria da unidade, Portugal foi admitido “em estado crítico” e estava em coma induzido até o início da noite. Assim que foi admitido no hospital, foi colhido material para teste RT-PCR, exame que identifica o novo coronavírus, o que tem sido uma medida protocolar.



Além de ter sido professor de muita gente na Bahia, Jorge Portugal era também compositor, poeta e apresentador. Natural de Santo Amaro, no Recôncavo, Portugal era um compositor e letrista aclamado, com parcerias de sucesso com Roberto Mendes, em ‘Só Se Vê Na Bahia’, e com Raimundo Sodré, em ‘A Massa’.

Deixou a Secretaria da Cultura da Bahia em 2017, alegando questões pessoais e profissionais. Na TV, foi o idealizador e apresentador do programa “Aprovado”, exibido na TV Bahia.

Famosos e anônimos prestaram homenagens a Portugal. "Uma mente e uma sensibilidade típica do Recôncavo. Tenho orgulho dele. Estamos todos com saudade do seu papo e das suas ideias", escreveu o cantor Caetano Veloso, que afirmou conhecer Portugal de Santo Amaro, onde também nasceu.

O compositor Roberto Mendes, que também foi parceiro de Portugal, fez sua homenagem com um trecho da música A Vila do Adeus. "Apenas o silêncio e o som de Deus", escreveu.