Entorno do Farol de Itapuã ganha ciclovia, quiosques e nova pavimentação

A segunda etapa das obras de requalificação do entorno do Farol de Itapuã serão entregues pela Prefeitura nesta quinta-feira (14), às 10h. A intervenção envolveu melhorias em diversos espaços que estavam degradados, com a implantação de ciclovia, nova pavimentação e mobiliários urbanos, no trecho entre a Vila Naval e a Rua da Canção, passando pelas ruas Olindina e Nova Canaã.

O prefeito ACM Neto estará presente na inauguração, em solenidade que acontece no farol. O investimento total na intervenção foi de R$ 2,5 milhões.

A Praça da Canção ganhou novo piso em concreto e em pedra portuguesa nas cores vermelha, preta e branca, além de rampas de acessibilidade, escadas, áreas para quiosques, deques, jardim com grama esmeralda e guarda-corpo.

No mesmo espaço foram instalados pergolados em massaranduba, bancos em estrutura de liga de alumínio, assento de placas de madeira, lixeiras, paraciclos em estrutura, floreiras em estrutura de aço e sanitário público.

Primeira etapa

No ano passado, a Prefeitura já havia entregue a primeira etapa da requalificação do entorno do Farol de Itapuã, que abrangeu uma área de 21,5 mil m², no trecho entre as casas da Marinha e a curva da residência que pertenceu ao poeta Vinicius de Moraes.

Naquela ocasião, foram feitas melhorias como a preservação da área de praia com implantação de equipamentos e espaços de contemplação, deixando o local livre para circulação de pessoas.

O trecho ganhou ainda piso intertravado com tela em concreto armado e quiosques de serviços, além de parque infantil, academia de saúde, área para capoeira, ciclovia, uma quadra esportiva e um estacionamento para mais de 40 veículos.