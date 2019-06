Entrada da Av. Jorge Amado segue interditada por conta de cratera

O acesso aos bairros do Imbuí e da Boca do Rio pela Avenida Jorge Amado segue interditado neste sábado (8). Na última quinta-feira (6), as fortes chuvas que atingiram o local romperam uma galeria localizada na entrada da avenida. A cratera formada após a ruptura obrigou o município a fechar a via para fazer os reparos.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), foi tanta água que a galeria de drenagem que recebe a água da chuva rompeu o que deu origem ao buraco. A expectativa de que a situação fosse normalizada neste sábado (8) foi adiada para amanhã. De acordo com a Seman, as condições climáticas pouco favoráveis prejudicaram o reparo, que foi iniciado hoje, após o fim das chuvas.

A orientação da Transalvador é para que nesse período os motoristas usem como opção de tráfego a Avenida Simon Bolívar para acessar a Avenida Jorge Amado pela Estrada do Curralinho.