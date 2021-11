'Entramos na briga', comemora Marcinho após 3x0 contra o Vasco

Marcinho roubou a cena em São Januário. O atacante conduziu o triunfo por 3x0 do Vitória contra o Vasco na noite desta quarta-feira (10), no Rio de Janeiro. Primeiro, o camisa 11 abriu o placar ao marcar um golaço com apenas 58 segundos de bola rolando. Depois, cobrou escanteio na cabeça de Thalisson Kelven e viu o zagueiro estufar a rede. Para finalizar, ainda converteu o pênalti que deu números finais ao jogo.

Destaque do Vitória, Marcinho comemorou após o apito final. "A gente sabia a importância do jogo de hoje. A gente ganha um pouquinho de força para jogar duas partidas em casa. São decisões em casa, e mais um jogo contra o CRB. Ainda tem muito chão pela frente, mas, pelo menos, entramos na briga", festejou o jogador.

Com o resultado, o Vitória deixou a vice-lanterna da Série B, subiu para a 18ª posição, somou 37 pontos e agora está a apenas um do Brusque, primeiro time fora do Z4. A rodada ajudou. O rubro-negro ultrapassou o Confiança, que tem 35 pontos após empatar sem gols com o Náutico. Ambos com 38 pontos, Brusque e Londrina, 16º e 17º colocados, respectivamente, perderam seus jogos contra Cruzeiro e CRB.

O Vitória volta a campo no domingo (14), às 19h, quando recebe o Cruzeiro, no Barradão, em jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. Com 46 pontos, a equipe mineira ocupa a 10ª posição. "O jogo contra o Cruzeiro vai ser difícil, mas vamos fazer o nosso melhor para sair dessa situação e deixar o clube na Série B", prometeu Marcinho.