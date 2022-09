Entrar em Morro de São Paulo vai ficar mais caro; saiba quanto

A Prefeitura de Cairu, responsável pelo arquipélago onde está inserida a ilha de Morro de São Paulo, informou, nesta terça-feira (13) que a partir de 1º de outubro a taxa de Preservação e Uso do Patrimônio do Arquipélago (Tupa) do local passará custar R$ 30.

“A mudança de valor - de R$20,00 para R$30,00, a vigorar a partir de 1º de outubro - é provocada pelo aumento de despesas para a manutenção e preservação das localidades que compõem o município”, informou a prefeitura, em nota.



Com a mudança da tarifa, 50% do valor arrecadado será destinado para ações voltadas ao manejo, transbordo, transporte, triagem e compostagem até a destinação final dos resíduos sólidos das ilhas de Cairu/BA.

Além disso, o recurso permanece sendo implementado na manutenção e preservação dos terminais hidroviários, monumentos históricos, praças, vias de acesso, praias e biomas do arquipélago.

A cobrança da Tupa é realizada desde 2019. A tarifa é paga uma única vez pelo período de permanência do turista no arquipélago e possui isenção para crianças menores de 5 anos e pessoas maiores de 60.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia