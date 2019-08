Entre lesões e retornos, Amadeu projeta Vitória para sua estreia

Carlos Amadeu estreia como técnico do Vitória no sábado (10), às 19h, no Barradão, contra o Paraná. Desde que chegou ao Leão, na terça-feira (6), o técnico tem vivido um quebra-cabeça diário para montar a equipe que entrará em campo.

Mas isso não significa algo negativo. A cada dia que passa, o técnico recebe mais peças para montar o seu primeiro quadro. Algo que o seu antecessor, Osmar Loss, não vivenciou.

De início, as notícias para o técnico estreante numa equipe profissional foram ruins. Ao chegar na Toca do Leão, Amadeu recebeu uma lista de desfalques certos.

Faziam parte dela o volante Léo Gomes, expulso na derrota para o Brasil de Pelotas, sábado (3), além do zagueiro Zé Ivaldo e do atacante Felipe Garcia, lesionados.

A lista não conta com atletas em recuperação há mais semanas, como o volante Rodrigo Andrade e o atacante Caíque Souza. Segundo a assessoria do Leão, o primeiro está se recondicionando fisicamente, enquanto o segundo tem sofrido com consecutivos problemas musculares.

Em sua segunda sessão de treinos, na quarta-feira (7), o comandante começou a ter boas notícias. O centroavante Anselmo Ramon, poupado do trabalho da véspera por ter sentido dor, voltou a treinar normalmente.

Mas a melhor notícia, mesmo, ficou para o setor defensivo. O zagueiro Everton Sena, ausente das últimas três partidas, finalizou os trabalhos de transição física e foi reintegrado. Se continuar em evolução, poderá ser relacionado para enfrentar o Paraná.

Por fim, Amadeu ainda tem algumas dúvidas. No treino de quarta-feira, o meia Ruy iniciou o processo de transição após se recuperar de uma lesão muscular. Se continuar evoluindo fisicamente, é outro que pode ser relacionado para a partida diante dos paranistas.

De acordo com a assessoria de comunicação do Vitória, o técnico comandou um trabalho tático e montou a provável equipe titular. A imprensa teve acesso somente ao aquecimento, tempo insuficiente para ver a escalação.

Com as opções que tinha à disposição, Amadeu deve montar a equipe com Martín Rodríguez, Matheus Rocha, Everton Sena, Ramon e Chiquinho; Baraka, Lucas Cândido e Felipe Gedoz; Jordy Caicedo, Thiaguinho e Anselmo Ramon.