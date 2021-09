Entre Rios: homem mata amante e denuncia duas pessoas que o acusavam por calúnia

Um homem de 42 anos foi preso na cidade de Entre Rios, nesta terça-feira (28), por assassinar uma mulher com quem mantinha um relacionamento fora do casamento há quatro anos. A moça, identificada como Larícia da Silva, decidiu terminar a relação, o que não foi aceito pelo criminoso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu em junho. Um dia após matar a mulher, o homem ainda chegou a procurar a delegacia para denunciar duas pessoas por calúnia, já que ambas o acusavam de ter matado Larícia. O corpo da vítima foi encontrado na Linha Verde, no km 169 da BA-099.

A prisão do criminoso foi coordenada pelo 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas) e contou com o apoio do delegado titular da Delegacia de Proteção ao Turista de Conde, Gustavo José Almeida Alves Dias.

O homem está sob custódia da Polícia Civil e à disposição do Poder Judiciário.