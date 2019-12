Entrega de quadras requalificadas encerra ano letivo municipal

O ano letivo terminou em clima de festa. A prefeitura de Salvador encerrou oficialmente as atividades acadêmicas de 2019 com a entrega de duas quadras poliesportivas na Escola Municipal Teodoro Sampaio, no bairro de Santa Cruz. A entrega contou com a presença do prefeito ACM Neto e do secretário municipal de Educação, Bruno Barral.

O novo equipamento esportivo conta agora com cobertura total e iluminação. O investimento foi de R$ 700 mil. A escola municipal já havia passado por uma ampla reforma, entregue pela gestão em 2016. A instituição atende a mais de 1 mil alunos do Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Além da quadra, a unidade escolar possui 21 salas de aula, sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), laboratório de informática, refeitório e sanitário para pessoas com necessidades especiais, dentre outros ambientes.

“Estamos aqui resgatando um compromisso que eu tinha assumido com toda comunidade que estuda aqui na Teodoro Sampaio, que mora no bairro da Santa Cruz. Havia esse pleito antigo, de que a prefeitura pudesse atualizar esse espaço, fizesse a cobertura desses dois equipamentos esportivos. São equipamentos importantes não só para os alunos, mas para toda a comunidade que vai poder utilizar esses dois equipamentos, quase dois ginásios esportivos”, destacou ACM Neto, no momento da entrega.

Neto destacou, ainda, a importância do incentivo ao esporte, que o novo equipamento ajudará a promover. “A gente realmente acredita que incentivando a vida saudável, o esporte, abrindo as escolas para a comunidade, a gente faz essa integração e concilia duas coisas muito importantes que são educação e esporte. É uma mensagem para atrair o jovem, com toda energia, para o caminho da educação e do esporte. Isso vai garantir um futuro muito melhor para nossa cidade”, finalizou.

Gestora da escola há 13 anos, Maria de Lurdes Torres comemora a novidade. “É um sonho realizado! Imagine, um sonho de anos se realizando. É uma alegria imensa. Meu coração tem horas que não vai aguentar. Agora vamos poder abrir as portas para as escolas da vizinhança que não possuem esse espaço para a prática de esportes Agora vamos poder recebê-los”, contou. Segundo ela, a escola já recebia nos fins de semanas grupos para prática de esporte mesmo antes da reforma. O projeto deve continuar no novo espaço em 2020.

Prefeito ACM Neto entrega quadras de Escola Municipal Theodoro Sampaio (Foto: Max Haack/Secom)

Para além da comunidade da região, quem usa a escola diariamente está comemorando a novidade. É o caso dos adolescentes Robert Jesus, 14, e Nicole Silva, 13, que são alunos da escola e esperam poder aproveitar do novo equipamento. “Antes, para jogar aqui, era bem ruim. Quando chovia, molhava tudo, Agora vai ser bem melhor”, espera Robert. “Vai ser muito legal. Quero jogar muito futebol”, contou Nicole.

A professora e pedagoga Clarice Pereira também fez questão de acompanhar o evento. Sua história e a da Teodoro Sampaio se confundem. Aluna da escola quando criança, da 5ª a 8ª série, ela voltou depois de formada em pedagogia para dar aulas na instituição. “Eu tinha que vir. Essa aqui é minha casa. E esse é um momento muito importante, não só para a escola, mas também para a comunidade. Como moradora do bairro fico realmente feliz”, disse.

Ano letivo

A entrega das quadras requalificadas nesta sexta-feira simbolizou, ainda, o encerramento oficial do ano letivo na educação municipal. O titular da pasta da Educação, secretário Bruno Barral, destaca o fechamento positivo do trabalho. “Esse é um momento de transformar o discurso em realidade. Sempre dizemos que educação e saúde são prioridade. Quando você entrega um equipamento como esse faz a integração que é fundamental para o sucesso da educação: unir família e escola. A partir desse momento, temos um pertencimento ainda maior pela escola. Essa entrega é a transformação do ambiente. Fechamos a educação com chave de ouro neste ano”, comentou.

O secretário destacou o trabalho realizado em 2019, quando mais de 40 escolas tiveram intervenções entregues. Para 2020, pelo menos 17 ordens de serviços em escolas já estão previstas.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier