Entregador que sofreu deboche de miss ganha moto para trabalhar

O entregador Luiz André Lima, que sofreu deboche da modelo Bruna Figueiredo, miss Campo Novo de Parecis, em Mato Grosso, ganhou uma moto para trabalhar. Segundo a Vogue, uma concessionária da região ficou comovida com a história, que viralizou em todo Brasil, e resolveu ajudar o rapaz de 22 anos.

Luiz recebeu a moto durante o programa do apresentador Everton Pop, chorando bastante. Ele também recebeu o valor necessário para tirar a carteira de habilitação.

Bruna, 21, fez um vídeo em que debochava da velocidade com que o entregador chegava de bicicleta para uma entrega na quarta (23). Ela riu e falou que isso explicava os atrasos.

A organização responsável pelo Concurso Miss Mato Grosso 2019 decidiu retirar o título de Bruna depois da polêmica.

Desculpa

A modelo publicou uma nota neste sábado (26) para se desculpar com o rapaz. Na mensagem, Bruna diz ainda que estão "usando de má-fe" pelo fato de atualmente ser conhecida pelo mérito que obtive com o concurso Miss Mato Grosso".

"Eu lamento profundamente pelo fato, apesar de jamais haver maldade em meu coração quanto ao que postei, sei que a interpretação é individual, e respeitando e entendendo isto, de ter me expressado de mal forma, pois não foi minha intenção debochar ou zombar com o rapaz, seu meio de transporte, ou do emprego que exerce", escreveu a jovem em uma rede social.