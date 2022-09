Entregador reage a assalto, toma arma e atira no Costa Azul; vídeo

Um entregador de delivery reagiu a um assalto por dois homens armados na noite da quinta-feira (22) e tomou a arma deles, na Rua Doutor Augusto Pontes Lopes, no Costa Azul. O crime aconteceu por volta das 20h e as câmeras de segurança de um prédio conseguiram flagrar o momento. Os dois ladrões conseguiram fugir.

O entregador estava parado em frente ao prédio quando dois homens chegam de moto para fazer a abordagem criminal. A vítima tentou correr, mas foi seguido. Uma luta corporal acontece entre eles e o entregador se afasta.

Ele volta para perto dos assaltantes quando percebe que estão saindo com a moto dele e a arma de um dos bandidos cai, ficando na posse do entregador. O rapaz chegou a atirar, mas os bandidos saem com as motos - levando a dele.

Segundo a Polícia Militar, o entregador ficou com algumas escoriações na mão. Uma equipe da 35ª Companhia Independente de Polícia MIlitar (CIPM/Iguatemi) esteve no local, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. A PM já estava em busca dos suspeitos porque eles estavam roubando pessoas antes na Avenida Tancredo Neves, segundo denúncias.

A arma foi entregue à Polícia Militar, que a levou para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). A vítima também foi encaminhada para lá para fazer a denúncia.