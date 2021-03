Entregadores de aplicativo são reconhecidos como assalariados na Espanha

O Ministério do Trabalho da Espanha decidiu nesta quinta-feira (11) que entregadores em domicílio de aplicativos de delivery serão considerados assalariados, algo inédito na Europa até hoje.

"Já disse muitas vezes que um trabalhador que percorre nossas ruas de bicicleta por um aplicativo não é um empreendedor. Milhares de trabalhadores serão empregados, gozarão de todos os direitos e terão toda a rede de proteção social que hoje não possuem", afirmou Yolanda Díaz, ministra do Trabalho.

Feita em parceria pelo governo espanhol junto de sindicatos e empregadores do país, o texto vai regularizar o status desses entregadores de moto, ou de bicicleta, que em diversas vezes denunciaram a precariedade de suas condições de trabalho na Espanha.

As empresas do país terão até três meses para se adequarem às novas regras, que devem garantir direitos trabalhistas aos entregadores e exigir que os sindicatos sejam informados sobre as regras contidas nos algoritmos e sistemas de inteligência artificial dos aplicativos.

"Essas pessoas, trabalhadores essenciais durante a pandemia, deram a vida por nós", finalizou Yolanda ao relembrar o papel dos entregadores durante a crise da covid-19.