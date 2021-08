Entrou água: Vitória leva gol cedo e perde para o Vasco

Afogado numa lagoa de desgraça, o Vitória deu mais um passo para chegar à Série C, de quem já tenta fugir há três temporadas e parece ser um destino quase inevitável dado o futebol pobre e caos administrativo do clube. Neste sábado (7), numa noite em que rolou muita água e pouco futebol no Barradão, o Vitória foi derrotado pelo Vasco por 1x0, chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer e entrou na zona de rebaixamento da Série B. A partida ficou paralisada por exatamente 1h porque, no primeiro tempo, a arbitragem decidiu que o melhor a se fazer devido às condições do gramado no Barradão. Muita chuva caiu em Salvador e jogar bola nessas condições era missão impossível. Não que o Leão venha jogando em boas condições climáticas.

Àquela altura, o Vasco já vencia por 1x0 graças ao gol marcado por Sarrafiore após cobrança de escanteio feita por Zeca. Com o gramado naquelas condições triste, era de se imaginar que a bola parada fosse decisiva. Pena que a defesa rubro-negra não pensou assim e foi muito desatenta no lance. O argentino mergulhou sozinho para abrir o placar.

A chuva continuava caindo. Cinco minutos após o gol e Leandro Vuaden decidiu parar a partida alegando a preservação da integridade física dos atletas. Um pouco antes, Wallace recebeu cartão amarelo por uma entrada dura em Morato, agravada pela chuva. A partida ficou paralisada por exatamente 1h. E a chuva continuava apertando.

Na volta, o Vitória melhorou e conseguiu criar mais. De perna direita, Van soltou uma bomba que passou bem perto do ângulo do goleiro Vanderlei. Um pouco antes e o goleiro do Vasco precisou sair de soco em cobrança de falta perigosa de Fernando Neto que Marcelo Alves quase conseguiu desviar.

A melhor chance pós-parada, no entanto, foi do Vasco. Cano ganhou bem pela direita e rolou para Leo Jabá, que parou em Lucas Arcanjo quase na pequena área. A bola ainda sobrou para Sarrafiore, que, para sorte do Leão, chutou torto para fora.

O Vitória seguiu mais intenso no segundo tempo. Ricardo Amadeu tentou a entrada de Vico para quem sabe num chute de fora conseguir o empate. Taticamente, o Vitória era melhor e até merecia pelo menos um empate, mas faltava criatividade e contundência para definir. Um bom resumo do que é o Leão há alguns anos. Falta competência. E, agora, mais do que nunca, sobra preocupação. Antes do final, o zagueiro Marcelo ainda foi expulso após dar uma entrada dura. A derrota veio, mais uma, a 7ª em 16 jogos de Série B. O time fica dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 13 pontos. Mesmo número do Confiança, que está à frente pelo número de vitórias.

*com colaboração da subeditora Fernanda Varela