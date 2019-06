Equador e Japão empatam e Brasil vai pegar o Paraguai nas quartas

O Brasil já sabe quem irá encarar nas quartas de final da Copa América. Será o Paraguai, que se classificou como segundo melhor terceiro colocado. Isso só aconteceu graças ao empate em 1x1 entre Equador e Japão, na noite desta segunda-feira (24), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O duelo entre brasileiros e paraguaios será na próxima quinta (27), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Precisando do triunfo, Japão e Equador foram em busca do gol no primeiro tempo. O Japão, um pouco mais organizado, criava oportunidades, principalmente com os destaques da equipe, Kubo e Nakajima.

O time acabou sendo premiado logo aos 16 minutos de bola rolando. Okazaki recebeu bom lançamento, dividiu com o goleiro Domínguez e a bola sobrou para Nakajima. O meia, sem pensar duas vezes, mandou para o gol. A redonda ainda beliscou o travessão antes de balançar a rede.

Apesar de ter saído na frente, os japoneses encontraram dificuldades para segurar o resultado. Tanto que o primeiro gol equatoriano veio pouco tempo depois. Aos 34 minutos, Arboleda recebeu dentro da grande área e mandou uma bomba para uma linda defesa de Kawashima. No rebote, o meio-campista Mena mandou para o gol e igualou o placar antes do intervalo.

O segundo tempo não teve a mesma qualidade do primeiro. Os japoneses, mesmo assim, criaram as melhores oportunidades. Nakajima, o cara da partida, até tentou, mas sem sucesso. O goleiro Domínguez conseguiu fazer boas defesas e segurou o resultado. No fim, Maeda ainda perdeu outra chance.

Pior para os dois times, que acabaram eliminados juntos da competição.