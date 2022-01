Equilíbrio: Média de idade do elenco do Vitória é de 25 anos

Ainda será preciso deixar a bola rolar um pouco para identificar se o time do Vitória será competitivo e eficiente na temporada 2022, mas ao menos no papel o elenco montado às pressas em dezembro apresenta equilíbrio na mescla entre juventude e experiência. O grupo com 30 jogadores reúne promessas da base com reforços rodados e tem média de idade de 25 anos.

Os números não incluem o centroavante Samuel, que, apesar de constar na lista inicial do elenco divulgada pelo Vitória, não se apresentou na Toca do Leão esta semana por estar sendo negociado com o Oita Trinita, do Japão. Destaque no primeiro semestre do ano passado, ele não seguirá no clube, mas outros dois prata da casa que chamaram a atenção estarão à disposição do técnico Dado Cavalcanti, o goleiro Lucas Arcanjo e o atacante David.

Eles são os jogadores de maior prestígio entre os 14 revelados na base que compõem o elenco. Apenas entre eles, a média é de 21 anos. O goleiro Caíque, 24 anos, é o mais velho. O caçula é o atacante Alisson Santos, de 19 anos. Único promovido das categorias de base rubro-negra ao elenco profissional este ano, o meia Alan Pedro tem mesma idade, porém faz aniversário três meses antes.

Apesar de jovem e de nunca ter vestido a camisa principal do Vitória, o meia se profissionalizou em março do ano passado, quando foi emprestado ao ABC. Pelo clube potiguar, disputou 28 partidas, entre estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. De agosto a dezembro, ele entrou em campo 12 vezes com a equipe sub-20 do Leão.

Apenas dois dos 15 remanescentes do elenco da temporada passada não são crias da Toca. O volante João Pedro, 22 anos, e o centroavante Dinei, 38, foram os únicos que renovaram contrato. Este último e Jadson são os jogadores mais velhos do atual grupo rubro-negro e podem vir a fazer uma parceria próximo à área adversária.

O meia chegou para ser o camisa 10 e é o principal reforço do Vitória para 2022. Impedida de contratar a partir deste mês por causa de uma dívida com o Boca Juniors pelo atacante Walter Bou, que defendeu o clube em 2018, a diretoria rubro-negra foi ao mercado em dezembro e assinou com 14 atletas. Restringindo apenas eles, a média de idade é de 29 anos. O mais novo é o volante Pablo, 24 anos, único que ainda não se apresentou na Toca. Ele é esperado na quinta-feira (6).

POR SETOR

A posição de goleiro foi a única que não ganhou reforços. Pratas da casa, Cabral, Yuri, Caíque e Lucas Arcanjo, titular na temporada passada, são as opções para proteger as traves rubro-negras. Por outro lado, nenhum remanescente nas laterais. Alemão, Iury, Vicente e Salomão chegarão para ocupar os lados do campo.

Para a zaga, os contratados foram Alisson e Ewerton Páscoa. Carlos, Marco Antonio e Mateus Moraes, titular na Série B do Brasileiro passado até se lesionar, são as opções vindas da base do clube. O meio-campo só ganhou três reforços, os volantes Pablo e Alan Santos, além do já citado meia Jadson. Jogador com mais títulos no currículo do elenco, ele é a esperança para a armação de jogadas do time. O volante João Pedro terminou o ano passado com moral, assim como o meia Eduardo. Gabriel Santiago, Alan Pedro e Ruan Nascimento precisarão mostrar mais serviço que ele.

O ataque foi o setor mais improdutivo na temporada passada e o que ganhou mais reforços para 2022. Chegaram Erik, Jeferson Renan, Luidy, Roberto e Guilherme Gueiroz. Brigarão por espaço com os já conhecidos da torcida David, Alisson Santos, Hitalo e Dinei.

Os 14 jogadores contratados para essa temporada:

Jadson (meia) - 38 anos

Roberto (atacante) - 36 anos

Ewerton Páscoa (zagueiro) - 32 anos

Alemão (lateral-direito) - 31 anos

Guilherme Queiroz (atacante) - 31 anos

Alan Santos (volante) - 30 anos

Iury (lateral-direito) - 29 anos

Jefferson Renan (atacante) - 28 anos

Alisson Cassiano (zagueiro) - 27 anos

Vicente (lateral-esquerdo) - 26 anos

Erik (atacante) - 26 anos

Luidy (atacante) - 25 anos

Salomão (lateral-esquerdo) - 24 anos

Pablo (volante) - 24 anos

Os 16 jogadores que já estavam no clube:

Dinei (atacante) - 38 anos

Caíque (goleiro) - 24 anos

Lucas Arcanjo (goleiro) - 23 anos

João Pedro (volante) - 22 anos

Yuri (goleiro) - 21 anos

Carlos (zagueiro) - 21 anos

Marco Antonio (zagueiro) - 21 anos

Eduardo (meia) - 21 anos

Gabriel Santiago (meia) - 21 anos

David (atacante) - 21 anos

Ruan Nascimento (meia) - 20 anos

Cabral (goleiro) - 20 anos

Mateus Moraes (zagueiro) - 20 anos

Hitalo (atacante) - 20 anos

Alan Pedro (meia) - 19 anos

Alisson Santos (atacante) - 19 anos