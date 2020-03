Equipamentos e atrativos turísticos de Salvador são premiados nesta terça

Os finalistas da segunda edição do Prêmio POP 2019 serão divulgados na noite desta terça-feira (10), a partir das 19h, no Wish Hotel da Bahia. A premiação, promovida pela prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), tem o objetivo de reconhece hotéis, equipamentos e atrativos turísticos que alcançaram as melhores avaliações no Programa de Otimização de Performance (POP) no ano passado.

De acordo com a Secult, 112 meios de hospedagem de Salvador são monitorados pelo POP, além de 37 equipamentos e atrativos turísticos. Existem quatro categorias: "Hotéis de até 50 apartamentos"; "Hotéis entre 51 a 150 apartamentos"; "Hotéis com mais de 150 apartamentos"; e "Equipamentos e atrativos turísticos".

Na cerimônia, serão anunciados seis finalistas de cada categoria. Eles serão reconhecidos com um Certificado de Excelência. Os três primeiros lugares receberão um troféu.

"A avaliação pelo POP já é um sucesso em seu segundo ano de implantação, aquecendo o setor turístico da cidade através da fomentação da concorrência saudável entre os meios de hospedagem, além do incentivo ao bom serviço pelos atendimentos na capital", afirmou o secretário Claudio Tinoco.

Implantado em dezembro de 2017, o POP ganhou o Prêmio Nacional do Turismo 2018 na categoria Monitoramento e Avaliação. A premiação é baseada em opiniões públicas, em tempo real, disponibilizadas através de resenhas sobre equipamentos e atrativos turísticos da cidade, hospedadas em sites de avaliações e agências de turismo online.

Em seguida, a avaliação dos equipamentos é computada por um algoritmo exclusivo da empresa ReviewPro, o Global Review IndexTM (GRI), que trata os dados capturados nos sites de avaliações e agências de turismo online.

Salvador foi a primeira cidade brasileira a usar tecnologia, disponibilizada pela empresa espanhola ReviewPro, que atua na captura, processamento e monitoramento de opiniões públicas, em tempo real.