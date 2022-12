Equipe de Robótica de Porto Seguro vence torneio no Rio de Janeiro

Estudantes do fundamental II e ensino médio do Colégio Cariza, em Porto Seguro, extremo sul da Bahia, foram os vencedores do Torneio Brasil de Robótica (TRB), na etapa nacional que ocorreu no Rio de Janeiro.

As duas equipes Cariza Tech (categoria middle 2) e a equipe Cariza High Tech (categoria high) retornaram à Bahia com quatro prêmios, sendo um deles o de primeiro lugar.

A equipe formada por alunos entre 15 e 19 anos, a High Tech, conquistou três prêmios: mérito científico (1º lugar), desafio prático (1º lugar) e o primeiro lugar nacional geral na categoria high. Com essa vitória, o time vai representar Porto Seguro e a Bahia no torneio mundial de robótica fora do país.

Já o Cariza Tech, formado por alunos entre 12 e 15 anos de idade, conquistou o segundo lugar nacional geral no torneio. O projeto consta em criar soluções sustentáveis para a comunidade periférica do boqueirão, no bairro Baianão. A equipe utilizou materiais renováveis, como fibra de coco e resíduos de madeira, para criar ecoblocos e ecotelhas para serem incorporadas em construções de moradias sustentáveis.

A diretora do Colégio Cariza, Karla Granolla, se emocionou com as classificações das equipes e reiterou o incentivo do ensino de robótica na escola. “Orgulho é o sentimento que nos define neste momento. É muito gratificante poder ver que o esforço e o preparo dos alunos foram reconhecidos. A robótica abre portas, fortalece laços e traz um novo olhar para problemas sociais. Esse prêmio foi muito merecido".

Os alunos da equipe Cariza High Tech também receberam o Troféu “Future Seeds Alwards”, em consequência de terem ganhado o Mérito Científico.