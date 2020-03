Equipe do Oklahoma City Thunder testa negativo para coronavírus

Um dia depois do Brooklyn Nets divulgar que quatro jogadores foram diagnosticados com a Covid-19 - incluindo Kevin Durant -, o Oklahoma City Thunder informou que toda a equipe testou negativo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (18), nas redes sociais.

O grupo do Thunder, que inclui os atletas e a comissão técnica, estava no centro das atenções pois Rudy Gobert, pivô do Utah Jazz, foi diagnosticado na noite em que os times se enfrentariam. Foi ele o primeiro caso positivo de coronavírus na NBA. Até agora, já são sete jogadores da liga de basquete norte-americana contaminados.

Além Gobert, Durant e dos outros três atletas dos Nets, Donovan Mitchell, do Utah Jazz, e Christian Wood, do Detroit Pistons, já tinham sido confirmados com o Covid-19.