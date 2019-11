'Era meu herói', desabafa filho de Gugu Liberato, após morte do pai

O filho mais velho do apresentador Gugu, João Augusto Liberato, 18 anos, se declarou para o pai, nas redes sociais, na tarde deste sábado (23). Ele fez um desabafo em seu perfil no Instagram.

"Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas, e sempre fazia questão de manter a família unida", escreveu, na rede social.

João Augusto ainda agradeceu pelo apoio dos fãs. "Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus papai, te amo infinitamente????❤️", completou.

Foi João Augusto, inclusive, quem chamou o socorro após Gugu sofrer o acidente doméstico. Ele presenciou a queda do apresentador e foi quem buscou ajuda. A morte do apresentador foi confirmada na noite desta sexta-feira (22).

Gugu morreu aos 60 anos, após cair enquanto fazia um reparo no ar-condicionado na casa onde morava, em Orlando, na Flórida. Ele tinha voltado de uma temporada em Singapura para passar cinco dias com os filhos nos Estados Unidos. Familiares do apresentador embarcaram na manhã desta quinta em Guarulhos, São Paulo, para Orlando, onde o apresentador vive com os três filhos. A mãe dele, dona Maria do Céu, de 90 anos, estava entre os que viajaram.

Gugu era contratado da Record TV e estava no ar atualmente com o reality Canta Comigo. O programa é gravado, mas a final, ao vivo, está prevista para o dia 4 de dezembro.