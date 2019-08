Erasmo Carlos cai do palco durante show em Minas Gerais; veja vídeo

O cantor Erasmo Carlos sofreu um acidente durante um show da turnê "Amor É Isso", na cidade de Ipatinga, Minas Gerais. Ele caiu do palco quando cantava a música "Sentado à Beira do Caminho".

Erasmo caminhou até a frente do palco para acompanhar o público que cantava a música, quando se desequilibrou e caiu. Ele foi socorrido por pessoas da produção do show.

Por causa da queda, ele teve uma fissura no calcanhar, mas prossegue com a agenda de shows da turnê. No Twitter, ele brincou com a situação.

Veja abaixo o momento da queda: