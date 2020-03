Érica fica furiosa ao ver beijo de Sandro e Betina

Érica (Nanda Costa) voltou de viagem decidida a ficar com Sandro (Humberto Carrão) na novela Amor de Mãe. A cabeleireira foi até a PWA conversar com Raul (Murilo Benício) e explicar o que está acontecendo entre ela e o filho do empresário.

Mas, desde que viajou para Paris, ela não imaginou que a fila fosse andar. Sandro está cada vez mais próximo de Betina (Isis Valverde) e os dois não têm conseguido disfarçar o clima que existe entre eles.

Os novos amigos se encontram na praia e conversam sobre seus ex-relacionamentos. Betina diz que o namoro com Magno acabou mesmo e os dois se beijam. Érica vê a cena de longe e fica furiosa.

Ela se aproxima dos dois juntos e pergunta: "Eu sabia que tinha alguma coisa além do seu pai. Por que você não me contou a verdade, Sandro?"

Segunda-feira (16)

Thelma passa mal com sua descoberta sobre Danilo e pede ajuda a Jane. Álvaro e Lucas descobrem o paradeiro de Benjamim. Thelma conta a história de Danilo para Jane e afirma que Lurdes não pode saber que o menino é Domênico. Raul se preocupa com as ameaças de morte sofridas por Davi. Camila ajuda Felipe a se entrosar com os alunos. Danilo conhece Ludmila. Miranda e Vitória fazem as pazes. Thelma desmaia, e Danilo a leva para o hospital. Magno afirma que seu relacionamento com Betina acabou. Érica flagra Sandro beijando Betina. Jane informa a Danilo que Thelma teve uma crise de ansiedade. Thelma tenta convencer Lurdes a desistir de procurar Domênico. Thelma garante a Jane que irá separar Danilo de Camila.

Terça-feira (17)

Thelma afirma que fará o que for preciso para afastar Danilo de Lurdes. Rita conta a Lurdes que está doente e deseja o perdão de Camila. Érica desabafa com Camila. Raul prepara Sandro e Betina para um evento da PWA, quando Álvaro chega. Thelma conhece Felipe. Durval afirma a Danilo que Ludmila está interessada nele. Érica conta a Ryan sobre o namoro de Sandro e Betina, e o rapaz fala com Lurdes. Camila estranha o novo visual de Danilo e sente ciúmes do marido com Ludmila. Lurdes pede que Sandro converse com Magno sobre Betina. Érica produz a apresentação de Verena e Farula. Magno vê Sandro com Betina. Vitória oferece ajuda a Sandro para negociar a saída de Farula do bando de Marconi. Camila promete a Lurdes que conversará com Rita. Rita chega à casa de Lurdes e diz que pode ajudá-la a encontrar Domênico.

Quarta-feira (18)

Rita conta a Lurdes sobre Eudésio, e Thelma se desespera. Raul se incomoda com o desejo de Vitória de ajudar Farula. Lurdes incentiva Magno a retomar seu trabalho na oficina. Rita pede perdão a Camila. Thelma segue Rita, que afirma que ajudará Lurdes a encontrar Domênico. Valdir aceita fechar negócio com Magno na oficina mecânica. Sandro pede ajuda a Ryan para falar com Magno sobre sua relação com Betina. Thelma vê quando Rita conversa com Eudésio. Vitória sugere visitar Marconi na prisão para interceder por Farula. Raul alerta Vitória e Sandro sobre o perigo de se envolver com Marconi. Eudésio diz a Lurdes que perdeu suas anotações sobre as crianças vendidas. Davi se sensibiliza ao lembrar de Benjamim, e Leila registra. Rita flagra Thelma subornando Eudésio.



Quinta-feira (19)

Thelma oferece dinheiro a Rita para se afastar de Lurdes. Sandro conversa com Magno sobre seu namoro com Betina. Rita enfrenta Thelma e deduz que Danilo é Domênico. Verena despista Álvaro para encontrar Érica e Farula. Estela entrega a Álvaro o contato de Benjamim. Thelma atropela Rita. Lídia se embriaga pensando em Vinícius. Para escapar de uma missão dada por Marconi, Farula se acidenta propositalmente. Lurdes se preocupa com Lídia. Davi desabafa com Danilo sobre Benjamim. Lurdes encontra Lídia desmaiada e cuida da socialite. Raul se desespera ao saber que Farula está em sua casa. Thelma queima os papéis que comprou de Eudésio, e Danilo estranha. Lídia pede que Lurdes a acompanhe no tratamento contra o alcoolismo. Raul diz a Sandro que deseja ajudar Farula. Lurdes conta a Camila que Rita morreu.

Sexta-feira (20)

Danilo conforta Camila, e Thelma disfarça o nervosismo. Sandro fica tenso com o evento para as novas lideranças da PWA. Jane desconfia do envolvimento de Thelma na morte de Rita. Vitória negocia com Marconi a saída de Farula do tráfico. Lurdes mostra a Thelma seu mural com informações sobre Domênico. Raul se preocupa com o acordo entre Vitória e Marconi. Miguel apoia Lídia a tratar seu alcoolismo. Sandro e Betina fazem sucesso no evento da PWA. Davi se surpreende quando Álvaro convoca Benjamim para participar do evento. Álvaro manda Belizário seguir Verena. Érica parabeniza Sandro por seu apoio a Farula. Lurdes acompanha Lídia em sua primeira reunião do Alcoólicos Anônimos. Álvaro interrompe o show de Verena, que enfrenta o marido.

Sábado (21)

Verena se recusa a voltar para casa com Álvaro. Thelma elogia Felipe para Camila. Lurdes sugere que Verena procure Vitória. Álvaro conversa com Lucas sobre Verena e Estela. Verena pede abrigo a Lurdes enquanto decide o que fazer sobre seu casamento. Thelma arma para que Danilo tenha ciúmes de Camila com Felipe. Davi recusa a proposta de Álvaro para fazer as pazes com Benjamim. Raul aconselha Davi a contar para Benjamim sobre a proposta de Álvaro. Benjamin humilha Davi. Nicete apoia Verena. Danilo e Camila discutem, e Thelma vibra. Álvaro descobre segredo de Benjamim e planeja usar o fato contra Davi. Lídia resiste à bebida e continua seu tratamento. Álvaro chantageia Davi e ameaça prender Benjamim.