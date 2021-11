Érico Brás inaugura restaurante no Pelourinho na sexta e 'distribui' feijoada no domingo

O Pelourinho está voltando a se tornar um dos principais centros gastronômicos de Salvador, e a lista de novos restaurantes da região incluirá, a partir da próxima sexta-feira (5), mais uma opção de degustação da culinária baiana para soteropolitanos e turistas.

Trata-se do Restaurante Ó Paí, Ó, definida pelo anfitrião do espaço, o ator e apresentador Érico Brás, como culinária que “é coisa de cinema”, numa referência ao filme que o notabilizou nacionalmente no papel do taxista Reginaldo.

(Foto: Divulgação)

“Não sou chefe de cozinha mas gosto de boa comida, gente sorrindo, bons drinks, lugar aconchegante, atendimento de primeira… E o que eu gosto é o que eu ofereço para vocês que estiverem por Salvador ou até mesmo mora na cidade”, afirma o artista e proprietário, que prepara uma surpresa ainda mais especial para o final de semana.

No domingo (7), a partir do meio-dia, o novo restaurante vai ter festa com samba de roda (o couvert artístico custa R$ 10) e feijoada por conta da casa. Isso mesmo: de graça para quem entrar na brincadeira!

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia