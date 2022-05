Érico Brás substitui Mion no especial de 50 anos de Ivete Sangalo

O apresentador Marcos Mion foi afastado da Globo após testar positivo para a covid-19, conforme ele próprio anunciu nas redes sociais nesta quarta (25). Por isso, a emissora precisou pensar em um substituto para o especial de 50 anos da cantora Ivete Sangalo, que seria comandado pelo dono do Caldeirão. O escolhido para substituir Mion foi Érico Brás, que comemorou a oportunidade.

“A minha relação com Ivete começa como fã. Eu a vi cantar nos trios elétricos de Salvador e, depois, tive o prazer de entregá-la o Troféu Dodô & Osmar, que premia os melhores do Carnaval. Aquela foi a primeira vez que nos encontramos. Depois, nos vimos nos Estúdios Globo e nos cumprimentamos como colegas de trabalho, ela recebeu meu elogio e automaticamente retribuiu, em uma relação muito recíproca” , disse ele.

“Ivete Sangalo, para além de conseguir executar com seu talento e competência a arte que se propõe a fazer, é um verdadeiro objeto de projeção da arte brasileira. Me lembro muito bem do show marcante que ela fez no Madison Square Garden e de, ao vê-la cantar, pensar: realmente, essa mulher vai aonde o vento soprar”, completou o ex-apresentador do Se Joga.