Ernando comemora jogo sem levar gol e mira decisão contra o Sport

Dono da pior defesa do Campeonato Brasileiro com 51 gols sofridos, o Bahia tem enfrentado um verdadeiro problema quando o assunto é o sistema defensivo. Mas diante do Athletico-PR, a equipe não só conseguiu o triunfo que tirou o clube da zona de rebaixamento como também quebrou a escrita e não levou gols depois de quase dois meses.

Para o zagueiro Ernando, o desempenho alcançado pelo tricolor teve impacto positivo e deu mais confiança ao grupo para a reta final do Campeonato Brasileiro.

"Dá confiança, motivação a mais de saber que fez um bom trabalho. Mais do que não sofrer gols, não deixamos o Douglas fazer defesas. A bola quase não chegou ao nosso gol, ele trabalhou mais em bolas de cruzamento, nós neutralizamos chutes de fora da área, os atacantes. Depois de muitos jogos sofrendo gols nós sabemos que ainda temos muito para melhorar, e se melhorar nessa reta final, eu tenho certeza que o grupo como um todo vai ter uma crescente boa", disse Ernando.

A boa apresentação do tricolor ocorre em momento importante para o clube no Campeonato Brasileiro. Neste domingo (24), o Bahia vai até o Recife, onde enfrenta o Sport, às 18h15, na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada.

Fora o clássico que acirra a rivalidade entre baianos e pernambucanos, o duelo é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Os dois times estão colados na tabela, com 32 pontos. O Bahia leva vantagem no sado de gols e sabe que se vencer, pode abrir boa distância para o Z4 e afundar o rival.

"Nossa equipe precisa ter muita inteligência, eles têm a volta de alguns jogadores e tenho certeza que Dado (Calvalcanti) vai montar o melhor esquema para que a gente possa estar preparados para essa decisão", garante o defensor.