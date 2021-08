Erro em transmissão ao vivo mostra comentarista da ESPN sem camisa

O comentarista Felipe Facincani apareceu sem camisa durante uma transmissão ao vivo da ESPN Brasil na noite de hoje. A imagem do jornalista vazou durante a edição do "SportsCenter" desta quarta-feira (25).



Felippe Facincani pelado ao vivo na ESPN, apenas. pic.twitter.com/NrNsczC6BH — Wadson Vinicius (@ViniciusWadson) August 25, 2021

O programa trazia informações sobre a partida entre São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil e deveria seguir para Porto Alegre, com informações do jogo entre Grêmio e Flamengo. Porém, no meio do caminho, aparece uma imagem de tela dividida. De um lado o narrador Luiz Carlos Largo, enquanto do outro, Felipe Facincani passa sem camisa.

Lago se mostra surpreso com a cena e comenta: "Olha o cara pelado". Também pego de surpresa, Facincani questiona se já estaria ao vivo e ainda tenta, sem sucesso, se esconder da câmera. "Já estamos no ar? Não brinca não". Mas a imagem logo volta para Porto Alegre.