Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública conquista 1º lugar no GPTW 2021

Reconhecer as organizações que melhor constroem iniciativas para promover um bom ambiente de trabalho, além de políticas internas de valorização e crescimento do trabalhador, é o foco da premiação anual concedida pela consultoria Great Place to Work (GPTW), concedida anualmente a empresas que são reconhecidas pelos próprios funcionários como bons lugares para trabalhar.

Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia e pelas crises políticas e econômicas nacionais em 2020, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o primeiro lugar na premiação, sendo, mais uma vez, a melhor empresa de grande porte para trabalhar na Bahia, levando-se em conta organizações que mais se dedicam para ter excelentes ambientes de trabalho. A classificação foi conquistada na 8ª edição regional do GPTW.

Cultura organizacional em prática

Telma Bastos, gestora da Gerência Estratégica de Pessoas e Aprendizado (GEPAP) da Bahiana, esclarece que a instituição vem desenvolvendo instrumentos de diagnóstico para perceber e avaliar o clima institucional, sempre buscando adequação à realidade. No ano passado, com o advento da pandemia, foram realizados workshops com líderes. Segundo ela, a ideia era ampliar a escuta para identificar as expectativas, angústias e necessidades dos colaboradores ante o trabalho remoto imposto pelo protocolo de segurança do isolamento social.

“Nós não temos um home office. O colaborador não está em um ambiente que possa se isolar, trabalhar e se dedicar àquelas oito horas de trabalho por dia. Ele está dentro da sua casa com criança, com adultos, com rotina. Então, era importante que cada um entendesse as necessidades de suas equipes e a viabilidade desse trabalho remoto da melhor forma possível, adequando condições, horários, e ouvindo, principalmente, as angústias e as necessidades dessas pessoas para que suas entregas fossem dadas de uma forma muito customizada à realidade de cada um”_Telma Bastos, gestora da Gerência Estratégica de Pessoas e Aprendizado (GEPAP) da Bahiana

A pró-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu, Maria de Lourdes Freitas Gomes, explica que, no âmbito pedagógico, o envolvimento conjunto da alta direção, de gestores das diversas áreas administrativas e acadêmica, com uma comunicação clara e transparente, tornou possível o enfrentamento do momento desafiador da pandemia. "Este novo momento nos permitiu não só avanço com utilização de novas metodologias, mas uma oportunidade para as pessoas refletirem sobre os seus valores, repensarem as suas relações familiares, o aproveitamento do tempo, a valorização do trabalho em equipe para o seu crescimento pessoal e profissional".

A instituição tem dois campus: Brotas e Cabula, que abrigam os cursos de Medicina, Educação Física, Psicologia, Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina e Odontologia (Foto: divulgação)

Outro ponto desenvolvido na instituição para dar sustentação a um bom clima de trabalho, mesmo no contexto da pandemia, foi a ampliação da rede de cuidados. Por se tratar de uma instituição de ensino vocacionada para a saúde, a Bahiana pôde oferecer a seus colaboradores diversas frentes de práticas, nas quais alunos e professores da instituição desenvolveram ações de cuidados, levantando temas como o estado emocional de cada um frente à ameaça de contaminação pelo novo coronavírus.

“Também oferecemos o atendimento com psiquiatras e psicólogos para as pessoas que estão enfrentando uma dificuldade maior objetivando ofertar um suporte adequado e profissional para superar esse momento difícil”. Mas, ela pontua que, mesmo sem o contexto da pandemia, a organização constantemente cria mecanismos de intervenção para identificar as necessidades dos funcionários e prover condições para que essas necessidades sejam supridas.

“Melhoramos nossas metodologias de intervenções a partir de feedbacks das lideranças, transformando em uma construção coletiva, de forma a tornar nossos ambientes mais saudáveis, mais positivos, mais amorosos e acolhedores”_pró-reitora de Ensino de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu, Maria de Lourdes Freitas Gomes

A escuta atenta fortalece nossa cultura do cuidado pois sempre que é identificada uma demanda ou necessidade apontada por um colaborador, ela é apresentada e discutida com a GEPAP/ RH, a fim de que seja avaliada a viabilidade da implantação de um recurso, auxílio, etc, de forma customizada ou como benefício para todos.

“Entretanto, se a gente não consegue atender uma demanda específica, a gente vai ver quem consegue suprir aquela necessidade e damos suporte em todos os níveis”, destaca Telma, explicando que existem programas dentro da instituição que vão desde orientação financeira a ajustes em turnos de trabalho. “A gente providencia o que é possível, que está dentro da legalidade e que possa realmente trazer um certo conforto e ajuda àquele colaborador naquele momento que ele mais precisa”.

Para Mônica Daltro, professora e coordenadora do Mestrado Profissional de Psicologia e Intervenções em Saúde da instituição, a experiência de ser docente na Bahiana é marcada pela confiança que a instituição compactua com os seus docentes, a partir da ambição de promover um ensino de qualidade. “A experiência contemporânea de forma geral de mercantilização da educação, especialmente nas instituições privadas que a gente vê, é quebrada na Bahiana, porque a instituição tem um projeto de qualidade de ensino e isso nos dá segurança”. Ela ressalta que os princípios filosóficos e os valores que regem a missão da instituição são praticados, o que comprova um compromisso institucional com a educação.

“A gente tem condições de trabalho e uma estabilidade profissional. Não fico ameaçada de perder o meu emprego na semana que vem. Eu tenho segurança de que eu posso ter um projeto de trabalho, porque eu vou estar na instituição à diante”, ressalta a professora já há 23 anos integrando o quadro docente da instituição_Mônica Daltro, professora e coordenadora do Mestrado Profissional de Psicologia e Intervenções em Saúde da Bahiana

Bruno Reis, gestor de compras e colaborador da instituição há cinco anos, relata que, na Bahiana, há a clara percepção de trabalhar em uma organização viva. “Os seus valores são amplamente praticados no dia a dia. A liderança é estimulada a alcançar o melhor da equipe por meio dos Feedbacks, planos de desenvolvimento individuais, compartilhamentos de conhecimento, boas práticas e incentivo ao empreendedorismo”. Para ele, o acolhimento e a excelência estão na genética da empresa, que contagia todos os colaboradores a servir colegas, alunos e pacientes com o melhor de si.