Escola digital oferece 37 cursos gratuitos em áreas de tecnologia em Salvador

Quem está buscando por capacitação para conseguir uma vaga no mercado de trabalho terá uma oportunidade gratuita. Nesta quarta-feira (19), foi lançada em Salvador a Escola Digital de Economia Criativa co.liga, que oferece 37 cursos gratuitos de capacitação em diversas áreas e de forma on-line. Os estudantes terão acesso a videoaulas, apostilas, mentorias e, no final, receberão os certificados.

A iniciativa desenvolvida pela Fundação Roberto Marinho (FRM) e a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), com a participação da Prefeitura de Salvador, foi lançada no foyer no Palácio Thomé de Souza, no Centro.

Atualmente a escola virtual oferece cursos livres de curta duração segmentados em cinco áreas da Economia Criativa – Patrimônio, Música, Multimídia, Design e Artes Visuais – e temas transversais que dialogam com setores como empreendedorismo, cidadania e elaboração de projetos culturais. A nova parceria vai possibilitar a elaboração de cursos customizados, ou seja, pensados e produzidos para atender a necessidade da população de Salvador.

O prefeito Bruno Reis (DEM) contou que a escola é uma importante ferramenta no enfretamento a desigualdade social e que através desse projeto os jovens soteropolitanos serão conectados a outras redes e terão mais oportunidades de trabalho.

“O objetivo desse programa é qualificar a mão de obra para inserir os jovens no mundo digital, gerar oportunidades, principalmente nessa área de economia criativa que tem tudo a ver com a nossa cidade, e com isso possibilitar que os jovens da nossa cidade tenham acesso ao mercado de trabalho”, afirmou.

Os cursos são organizados nos eixos de educação, trabalho e comunidade, oferecendo conteúdo educacional desenvolvido por profissionais do mercado. Haverá mentoria para apoiar a formação dos estudantes e oportunidades de trabalho oferecidas por empresas e uma comunidade de ‘co.legas’ para trocar ideias. Os cursos customizados estão em construção, mas os demais já estão liberados. Basta acessar a plataforma.

Estrutura

Para facilitar o acesso dos estudantes à internet, o Município vai colocar as estruturas e equipamentos da prefeitura a disposição dos alunos. A vice-prefeita e secretária de Gestão, Ana Paula Matos, é a responsável pela coordenação do projeto e explicou como ele vai funcionar.

“Vamos usar os equipamentos de Salvador para possibilitar que as pessoas que não têm uma internet de qualidade consigam fazer os cursos, como o Espaço Cultural Boca de Brasa, os Cras e a Escolab, enfim, onde tiver computador e houver estrutura, nós vamos organizar as turmas para identificar a vocação daquela comunidade e conseguir monetizar”, disse.

A montagem dessas turmas nos órgãos da prefeitura está condicionada a redução dos números da pandemia. Inicialmente, a proposta dos cursos customizados é atender jovens de 19 a 28 anos, mas a vice-prefeita disse que isso pode ser revisto durante a elaboração. Existe também a possibilidade de que algumas mentorias aconteçam de forma presencial.

O secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, João Alegre, destacou a importância de relacionar o conteúdo disponível no virtual com as necessidades dos estudantes, ou seja, de cada região da cidade.

“Não faz o menor sentido manter este trabalho isolado na internet. É preciso atingir as pessoas, e isso acontece quando ele se aproxima dos processos que estão acontecendo em cada território. Então, nosso sentimento é de alegria por esta parceria que envolve diversas iniciativas da Prefeitura no social, educação e inovação, e que só importa porque faz sentido para todos aqui”, afirmou.

Já o chefe da representação da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) no Brasil, Rafael Callou, explicou que a iniciativa oferece oportunidade de trabalho e emprego aos jovens e, além disso, traz conteúdo sistêmico para a cidade de Salvador, focando especialmente nas áreas sociais.

“A OEI acredita na cultura e na economia criativa como mecanismo de redução de desigualdade, de inclusão e de geração de oportunidades. Em uma cidade como Salvador, com esse potencial criativo, isso tem um valor agregado ao turismo, a identidade local e do ponto de vista da geração de emprego e trabalho para as pessoas”, afirmou.

O lançamento da iniciativa contou ainda com painéis de debate e apresentação da Quabales Banda, grupo performático que mescla percussão baiana, hip hop, som eletrônico, dança e Stomp.

Troca

Durante o lançamento da escola criativa foi assinado um protocolo de intenções entre as instituições afirmando o interesse das partes em cooperarem com vistas ao desenvolvimento de projetos e atividades nas áreas da educação, ciência e cultura na capital baiana.

O foco da iniciativa será o desenvolvimento de pesquisas, estudos e avaliação de impacto. Eles também se comprometeram a promover intercâmbio de conhecimentos, experiências e ações exitosas no âmbito da Iberoamérica, visando fomentar atividades de cultura e economia criativa, como foco no empreendedorismo e novos negócios.

Para tanto, a ação busca desenvolver novas tecnologias, metodologias, formação e capacitação de profissionais da gestão pública e da sociedade civil, conectando juventudes, profissionais e empresas, por meio da formação e inclusão produtiva dos jovens brasileiros na economia criativa por meio da comunidade, educação e de oportunidades de trabalho.

A estudante Ana Beatriz Silva, 24 anos, que está desempregada aguarda ansiosa por esses avanços. “Acredito que qualquer iniciativa que busque reduzir a taxa de desemprego em nossa cidade deve ser apoiada. Precisamos de todo os tipos de incentivos porque a situação está muito complicada”, disse. Ela afirmou que vai se inscrever em um dos cursos.