Escola Municipal do Pau Miúdo terá mais que o dobro de vagas em 2021

A Prefeitura entregou, nesta segunda, 21, em cerimônia simbólica, a Escola Municipal do Pau Miúdo, que foi reconstruída, e em 2021 terá mais do que o dobro de vagas. A escola, que fica na Rua 20 de Agosto, contou com um investimento de quase R$5 milhões a partir de um projeto moderno e amplo. O local tem 2,2 mil m² de área construída. Durante o período de reconstrução, a unidade escolar funcionou em um imóvel alugado, no bairro.



A entrega contou com a presença do prefeito ACM Neto e do vice, Bruno Reis, além do secretário da Educação (Smed), Bruno Barral, e da diretora da unidade, Rosângela Santos. Com a reforma, a escola agora conta com 14 salas de aula climatizadas, com capacidade para acolher um total de 1.100 alunos da Pré-escola, do Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA I e II). Antes, a estrutura só conseguia atender a 504 alunos em nove salas, e em um ambiente que já apresentava problemas como insalubridade, fissuras nas paredes, além de instalações elétricas e hidráulicas comprometidas.

O prefeito ACM Neto destacou a importância do equipamento para assim que for possível o retorno às aulas. “Isso é importante, principalmente, para os desafios na rede pública no próximo ano, quando devem ser realizados dois anos em um, tentando recuperar tempo perdido e conteúdo não lecionado em 2020, mas garantindo que crianças e jovens tenham aprendizado de verdade. Esse é o compromisso de Salvador, que transformou a educação nos últimos oito anos”, avaliou ACM Neto.

O vice-prefeito Bruno Reis lembrou destacou que pretende manter na sua gestão, os investimentos no setor educacional. “Educação sempre foi uma prioridade e a Prefeitura seguirá investindo muito nesse setor”, pontuou Bruno Reis. De acordo com a diretora da unidade, os professores também estão sendo preparados para um possível retorno às aulas, com reuniões semanais realizadas através do aplicativo Zoom.

As melhorias também englobam quadra poliesportiva, estacionamento, acessibilidade com rampa, salas de acolhimento, direção, secretaria, coordenação, depósitos de material didático, de material de limpeza e de merenda. Há sanitários femininos e masculinos para os alunos, bem como para pessoas com deficiência (PCD), professores e funcionários. A nova estrutura possui, ainda, cozinha equipada, triagem, lavanderia, refeitório, parque infantil, biblioteca, sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala de leitura, além de pátio coberto, sala multiuso, pátio externo, guarita com sanitário, subestação, casa de gás e de lixo.

A escola já está totalmente preparada dentro das orientações e normas da Organização Mundial da Saúde (OMS). Displays em álcool gel estão distribuídos em toda unidade. Além disso, as salas de aulas foram organizadas para garantir o distanciamento mínimo necessário de 1,5 m entre os estudantes, há separação de espaços na área da cantina, termômetro para aferição da temperatura e bebedouros isolados.